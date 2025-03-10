Рухнет ли коалиция? Министр экономики подлил масла в огонь правительственного кризиса

Сегодня днем коалиция соберется для обсуждения раскола в правительстве, где социал-демократы противостоят Партии реформ и Eesti 200. Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) ранее говорил, что правительство может продолжить работу и без соцдемов.

Последние пообещали выдвинуть три предложения, включая экономический пакет на миллиард евро и пересмотр налоговых изменений, которые еще не вступили в силу.

„Экономический пакет социал-демократов стоимостью в миллиард евро — ни что иное, как увеличение расходов государственного сектора и безответственное вливание денег в экономику для достижения временного эффекта“, — бушевал сегодня Кельдо в социальных сетях.

„Я хотел бы напомнить, что государственный бюджет Эстонии имеет дефицит более чем в миллиард евро, а национальная безопасность нуждается в дополнительных средствах как минимум на ту же сумму“.

По словам министра, реальные решения по повышению конкурентоспособности экономики уже лежат на столе, но заблокированы правительством. „Повышение экономической конкурентоспособности не достигается путем распределения денег. У нас в экономике есть структурные проблемы, которые необходимо решать. Для реализации этих мероприятий необходимы решения, которые во многом из-за противодействия социал-демократов невозможно принять“, — обвинил Келдо.

Министр экономики возмущен тем, что предложения, которые настоятельно запрашивают сами предприниматели и которые могли бы принести им первое существенное реальное облегчение, пылятся в кабинете правительства.

„Исключение о квалифицированной рабочей силе, которого так долго ждут промышленные компании, помогло бы им повысить доступность необходимой квалифицированной рабочей силы, — отмечает министр. — Это уже давно является одним из факторов, сдерживающих экономический рост Эстонии, поскольку многие рабочие места в отраслях, необходимых для роста промышленного сектора, невозможно заполнить исключительно за счет жителей Эстонии“.