Рухнет ли коалиция? Министр экономики подлил масла в огонь правительственного кризиса(9)
Министр экономики Эркки Кельдо (Партия реформ) резко раскритиковал предложенный социал-демократами экономический пакет стоимостью в миллиард евро, назвав его безответственной схемой по раздаче денег и взращиванию бюрократии.
Сегодня днем коалиция соберется для обсуждения раскола в правительстве, где социал-демократы противостоят Партии реформ и Eesti 200. Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) ранее говорил, что правительство может продолжить работу и без соцдемов.
Последние пообещали выдвинуть три предложения, включая экономический пакет на миллиард евро и пересмотр налоговых изменений, которые еще не вступили в силу.
„Экономический пакет социал-демократов стоимостью в миллиард евро — ни что иное, как увеличение расходов государственного сектора и безответственное вливание денег в экономику для достижения временного эффекта“, — бушевал сегодня Кельдо в социальных сетях.
„Я хотел бы напомнить, что государственный бюджет Эстонии имеет дефицит более чем в миллиард евро, а национальная безопасность нуждается в дополнительных средствах как минимум на ту же сумму“.
По словам министра, реальные решения по повышению конкурентоспособности экономики уже лежат на столе, но заблокированы правительством. „Повышение экономической конкурентоспособности не достигается путем распределения денег. У нас в экономике есть структурные проблемы, которые необходимо решать. Для реализации этих мероприятий необходимы решения, которые во многом из-за противодействия социал-демократов невозможно принять“, — обвинил Келдо.
Министр экономики возмущен тем, что предложения, которые настоятельно запрашивают сами предприниматели и которые могли бы принести им первое существенное реальное облегчение, пылятся в кабинете правительства.
„Исключение о квалифицированной рабочей силе, которого так долго ждут промышленные компании, помогло бы им повысить доступность необходимой квалифицированной рабочей силы, — отмечает министр. — Это уже давно является одним из факторов, сдерживающих экономический рост Эстонии, поскольку многие рабочие места в отраслях, необходимых для роста промышленного сектора, невозможно заполнить исключительно за счет жителей Эстонии“.
Кроме того, решения упираются в дифференциацию тарифов на возобновляемую энергию, что, по оценке Кельдо, поможет сохранить цены на энергоносители крупных эстонских предприятий на более конкурентоспособном международном уровне, а также в поправках к закону о трудовом договоре, которые позволят использовать более гибкие условия труда.
„Нам необходимо сделать государственный сектор более эффективным, сократить бюрократию и требования, упростить администрирование, а не изобретать новые „экономические пакеты“ и создавать новые рабочие группы“, — подчеркнул Кельдо.
„Вместо того, чтобы сделать государственный сектор более эффективным, предложения социал-демократов, к сожалению, пока что были прямо противоположными: добавление новой ненужной бюрократии, строительство новых зданий или распределение несуществующих денег“.
Кельдо отметил, что для повышения конкурентоспособности экономики уже подготовлен план экономического роста в сотрудничестве с предпринимателями, профессиональными союзами и представительскими организациями. „Правительство не может быть препятствием для реализации этих мероприятий“, — подчеркнул он.
По словам министра, реальный миллиардный пакет уже открыт: „Сегодня для предпринимателей в EIS была открыта крупная мера инвестиционной поддержки в размере 160 миллионов евро, которая поможет привлечь в экономику Эстонии в ближайшие годы не менее миллиарда евро новых инвестиций“.