Правда ли, что USAID потратило более $300 млн на строительство цементного завода в Газе?

В начале февраля в соцсетях стало распространяться утверждение, что в 2016 году USAID выделило $310 млн на строительство цементного завода в Палестине (некоторые утверждали, что речь идёт непосредственно о секторе Газа). „Тогда это преподносилось как проект развития местной экономики, но за фасадом успешного бизнес-проекта скрывалась тревожная реальность: этот цемент использовался для строительства террористических туннелей ХАМАСа“, — говорилось в посте Telegram-канала „Борис и Лора из иврит-дозора |Израиль| Война с варварами“ (20 000 просмотров). Его фрагменты разместил на своём сайте блогер Алекс Экслер, а на YouTube историю пересказала публицистка Юлия Латынина (153 000 просмотров). Аналогичные сообщения появлялись и в других Telegram-каналах, а также в Facebook.

Частично признанное государство Палестина состоит из двух областей, разделённых территорией Израиля: сектора Газа и Западного берега реки Иордан. При этом Западный берег находится под контролем партии ФАТХ, а Газой уже много лет управляет организация ХАМАС, признанная террористической во многих странах мира. Компания Sanad, упоминаемая в вирусных постах, зарегистрирована на Западном берегу.

В 2016 году она объявила о планах построить там же цементный завод за $310 млн. В закладке первого камня будущего предприятия 2 октября 2016 года участвовал президент Палестины Махмуд Аббас, а репортажи об этом событии выпустили многие СМИ, например телеканал Al Jazeera и агентство Reuters. В этих публикациях, как и в годовом отчёте Sanad, помощь USAID не упоминалась.