Правда ли, что USAID потратило более $300 млн на строительство цементного завода в Газе?
После того как новая американская администрация приостановила работу Агентства США по международному развитию (USAID) и объявила о проведении аудита его деятельности, в русскоязычном интернете распространились многочисленные утверждения о якобы скрывавшихся от широкой публики тратах правительства Соединённых Штатов. Одно из утверждений касалось больших инвестиций, будто бы сделанных американцами в строительную отрасль Палестины
В начале февраля в соцсетях стало распространяться утверждение, что в 2016 году USAID выделило $310 млн на строительство цементного завода в Палестине (некоторые утверждали, что речь идёт непосредственно о секторе Газа). „Тогда это преподносилось как проект развития местной экономики, но за фасадом успешного бизнес-проекта скрывалась тревожная реальность: этот цемент использовался для строительства террористических туннелей ХАМАСа“, — говорилось в посте Telegram-канала „Борис и Лора из иврит-дозора |Израиль| Война с варварами“ (20 000 просмотров). Его фрагменты разместил на своём сайте блогер Алекс Экслер, а на YouTube историю пересказала публицистка Юлия Латынина (153 000 просмотров). Аналогичные сообщения появлялись и в других Telegram-каналах, а также в Facebook.
Частично признанное государство Палестина состоит из двух областей, разделённых территорией Израиля: сектора Газа и Западного берега реки Иордан. При этом Западный берег находится под контролем партии ФАТХ, а Газой уже много лет управляет организация ХАМАС, признанная террористической во многих странах мира. Компания Sanad, упоминаемая в вирусных постах, зарегистрирована на Западном берегу.
В 2016 году она объявила о планах построить там же цементный завод за $310 млн. В закладке первого камня будущего предприятия 2 октября 2016 года участвовал президент Палестины Махмуд Аббас, а репортажи об этом событии выпустили многие СМИ, например телеканал Al Jazeera и агентство Reuters. В этих публикациях, как и в годовом отчёте Sanad, помощь USAID не упоминалась.
Согласно этим источникам, $310 млн — лишь оценка инвестиций, необходимых для реализации проекта, а не объём уже привлечённых средств. На финансирование первого этапа — строительства цеха помола цемента — требовалось $58,2 млн, получить их Sanad намеревалась благодаря выходу на фондовый рынок и через Палестинский инвестиционный фонд. В числе партнёров этого фонда есть международные финансовые организации, но USAID среди них не значится. Подрядчиков для строительства завода нашли только к 2021 году. По данным отчёта Sanad за 2023 год, последнего из доступных на сайте, работы всё ещё не завершены, запустить производство надеются в 2025 году.
О предполагаемом участии USAID в финансировании этого проекта первой написала графический дизайнер Лесли Кайомовиц на своих страницах в X и на Substack. Она ссылается на публикацию о пресс-конференции Sanad 2016 года на сайте палестинской медиаорганизации Press House. У этого сайта есть две версии: арабоязычная и англоязычная. В оригинальной статье на арабском языке о финансировании строительства говорится: „Размер инвестиций составит 310 млн долларов США“. Но Кайомовиц ссылается на английскую версию статьи, где в том же фрагменте упоминаются „310 million$ USAID“. Эта фраза — явная ошибка перевода.
Таким образом, USAID не принимало никакого участия в финансировании цементного завода в Палестине. Это утверждение основано на ошибке в англоязычной статье местного интернет-ресурса, рассказавшего о планах строительства.
Итог: Неправда