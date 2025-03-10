„В ТикТоке орёт за Россию, а на суде растерял всю борзость“. Мужчина, написавший заявление на Константина Горлова, рассказал о ходе процесса

„Такие как Горлов портят репутацию нормальных русских людей с европейскими ценностями“

Для Александра Морозова, написавшего заявление в полциию на Константина Горлова, 24 февраля 2022 года все было ясно: Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, и никаких иных трактовок быть не может.