10.03.2025, 15:45
„В ТикТоке орёт за Россию, а на суде растерял всю борзость“. Мужчина, написавший заявление на Константина Горлова, рассказал о ходе процесса
Сегодня уездный суд вынес решение по делу русского националиста Константина Горлова, признав его виновным в поддержке российской агрессии и назначив штраф в размере 800 евро. Судебное разбирательство, закончившееся поражением Горлова, было инициировано после заявления в полицию неравнодушного гражданина. Подробности - в материале RusDelfi.
„Такие как Горлов портят репутацию нормальных русских людей с европейскими ценностями“
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