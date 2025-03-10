ЧП и криминал
10.03.2025, 15:45

„В ТикТоке орёт за Россию, а на суде растерял всю борзость“. Мужчина, написавший заявление на Константина Горлова, рассказал о ходе процесса

 

Сегодня уездный суд вынес решение по делу русского националиста Константина Горлова, признав его виновным в поддержке российской агрессии и назначив штраф в размере 800 евро. Судебное разбирательство, закончившееся поражением Горлова, было инициировано после заявления в полицию неравнодушного гражданина. Подробности - в материале RusDelfi.

„Такие как Горлов портят репутацию нормальных русских людей с европейскими ценностями“

Для Александра Морозова, написавшего заявление в полциию на Константина Горлова, 24 февраля 2022 года все было ясно: Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, и никаких иных трактовок быть не может.

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