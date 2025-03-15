Skype - всё. Какой была эстонская „история успеха“ и где сейчас обосновалась „скайп-мафия“(4)
В мае 2025 года Microsoft закроет Skype - приложение для бесплатных звонков, которое было одним из главных IT-продуктов нулевых. „Скайп“, которым хотя бы раз пользовались все, кому за тридцать, уже давно не тот. Но двадцать лет назад он опередил свое время и стал эстонской историей успеха. Латвийский Delfi коротко рассказывает о взлете Skype: почему именно в Эстонии, как пропитанный духом свободы стартап превратился в часть гигантской корпорации, что дала Эстонии „скайп-мафия“ и где она теперь.
Когда в 2011 году Microsoft покупал Skype за 8,5 млрд долларов, он платил за приложение, которое использовали сотни миллионов пользователей. „Вместе мы создаем будущее коммуникаций в реальном времени“, — заявил тогда глава компании Стив Баллмер. Но что-то пошло не так. Конкуренты вроде WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram или Snapchat стремительно захватывали рынок, а Skype буксовал. Teams, собственная разработка Microsoft, тоже отбирала пользователей у Skype, и к 2023 году их количество упало до 36 млн в месяц (в 2016-м было 300 млн). Skype не прижился на смартфонах, и Microsoft даже не включила его в стандартный пакет Windows 11.
Skype повторил судьбу Nokia: доминирование, статус легенды и символ истории успеха - а затем стремительное падение. Но с чего все начиналось - и почему закончилось именно так?