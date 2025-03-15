Skype - всё. Какой была эстонская „история успеха“ и где сейчас обосновалась „скайп-мафия“

В мае 2025 года Microsoft закроет Skype - приложение для бесплатных звонков, которое было одним из главных IT-продуктов нулевых. „Скайп“, которым хотя бы раз пользовались все, кому за тридцать, уже давно не тот. Но двадцать лет назад он опередил свое время и стал эстонской историей успеха. Латвийский Delfi коротко рассказывает о взлете Skype: почему именно в Эстонии, как пропитанный духом свободы стартап превратился в часть гигантской корпорации, что дала Эстонии „скайп-мафия“ и где она теперь.