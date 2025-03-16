Экономика
16.03.2025, 21:50

700 млн евро не в свою страну. Инвестиционный проект обработки древесины, который потряс эстонцев - почему в Латвию?!

 
ФОТО: rus.delfi.lv

„Рауль Кирьянен сдержал свое обещание: завод Fibenol будет построен в Валмиерском индустриальном парке“, - сообщили эстонские СМИ в конце августа прошлого года. Решение инвестировать до 700 миллионов евро не в свою страну - Эстонию, а в соседнюю Латвию, в инновационное производство, вызвало у эстонцев разные и неоднозначные эмоции, особенно учитывая экономический спад.

Рауль Кирьянен — известный бизнесмен у себя на родине. Латвии он, возможно, более известен в деревообрабатывающей индустрии. Ранее он основал группу предприятий Graanul Invest, включающую заводы по производству гранул в Латвии, работал в энергетике. Об этом пишет латвийский портал Delfi.

В последние годы Кирьянен сосредоточился на биорафинировании древесины. В Эстонии, в Имавере, уже действует сравнительно небольшой экспериментальный демонстрационный завод, где отрабатываются технологии, оцениваются процессы, ведутся научные исследования и разработки продукции. В ближайшие годы это производство планируется вывести на новый уровень, открыв завод коммерческого уровня, который будет выпускать инновационную продукцию с высокой добавленной стоимостью.

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