700 млн евро не в свою страну. Инвестиционный проект обработки древесины, который потряс эстонцев - почему в Латвию?!

„Рауль Кирьянен сдержал свое обещание: завод Fibenol будет построен в Валмиерском индустриальном парке“, - сообщили эстонские СМИ в конце августа прошлого года. Решение инвестировать до 700 миллионов евро не в свою страну - Эстонию, а в соседнюю Латвию, в инновационное производство, вызвало у эстонцев разные и неоднозначные эмоции, особенно учитывая экономический спад.