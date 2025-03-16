16.03.2025, 21:50
700 млн евро не в свою страну. Инвестиционный проект обработки древесины, который потряс эстонцев - почему в Латвию?!
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„Рауль Кирьянен сдержал свое обещание: завод Fibenol будет построен в Валмиерском индустриальном парке“, - сообщили эстонские СМИ в конце августа прошлого года. Решение инвестировать до 700 миллионов евро не в свою страну - Эстонию, а в соседнюю Латвию, в инновационное производство, вызвало у эстонцев разные и неоднозначные эмоции, особенно учитывая экономический спад.
Рауль Кирьянен — известный бизнесмен у себя на родине. Латвии он, возможно, более известен в деревообрабатывающей индустрии. Ранее он основал группу предприятий Graanul Invest, включающую заводы по производству гранул в Латвии, работал в энергетике. Об этом пишет латвийский портал Delfi.
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