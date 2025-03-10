ОТ РЕДАКЦИИ | Правительство под угрозой развала: соцдемы додавят Кристена Михала или он их?

На днях в правительстве возникло напряжение между Партией реформ и социал-демократами, и сами участники правительства говорят о кризисе и возможной перестановке в кабинете министров.

Ничего нового в эстонской политике: когда рейтинг Партии реформ снижается, а новые выборы приближаются (осенью пройдут местные выборы), крупнейшая партия в правительстве – реформисты – избавляется от своих младших партнеров и заменяет их новыми, обвиняя бывших союзников во всех бедах, которые обрушились на нашу страну. Так в Эстонии случалось множество раз.

В этот раз ситуация немного отличается от обычной, потому что даже если социал-демократов выгонят из правительства, у реформистов и Eesti 200 все равно останется достаточно мандатов, чтобы обеспечить себе необходимое большинство в Рийгикогу.

Если обычно остальные партии с радостью соглашаются войти в правительство в роли „младшего брата“ реформистов, поскольку участие в правительстве всегда означает дополнительные финансовые ресурсы для партии, а также более высокие доходы для ее членов, то в 2025 году в эстонской политике сложилась ситуация, когда найти нового партнера на замену социал-демократам может быть не так-то просто. Кроме того, реформистам было бы еще сложнее одновременно заменить и Eesti 200, и социал-демократов.

Партия Isamaa, которая традиционно оставалась послушным партнером для реформистов, сейчас надеется выиграть парламентские выборы 2027 года и уже самостоятельно сформировать правительство. Если бы Isamaa решила сейчас войти в не слишком популярное и не особо успешное правительство Кристена Михала, то на этих амбициях можно было бы поставить крест.

Вариант сотрудничества с EKRE Партия реформ всегда исключала.