ОТ РЕДАКЦИИ | Правительство под угрозой развала: соцдемы додавят Кристена Михала или он их?

На днях в правительстве возникло напряжение между Партией реформ и социал-демократами, и сами участники правительства говорят о кризисе и возможной перестановке в кабинете министров.
Ничего нового в эстонской политике: когда рейтинг Партии реформ снижается, а новые выборы приближаются (осенью пройдут местные выборы), крупнейшая партия в правительстве – реформисты – избавляется от своих младших партнеров и заменяет их новыми, обвиняя бывших союзников во всех бедах, которые обрушились на нашу страну. Так в Эстонии случалось множество раз.
В этот раз ситуация немного отличается от обычной, потому что даже если социал-демократов выгонят из правительства, у реформистов и Eesti 200 все равно останется достаточно мандатов, чтобы обеспечить себе необходимое большинство в Рийгикогу.
Если обычно остальные партии с радостью соглашаются войти в правительство в роли „младшего брата“ реформистов, поскольку участие в правительстве всегда означает дополнительные финансовые ресурсы для партии, а также более высокие доходы для ее членов, то в 2025 году в эстонской политике сложилась ситуация, когда найти нового партнера на замену социал-демократам может быть не так-то просто. Кроме того, реформистам было бы еще сложнее одновременно заменить и Eesti 200, и социал-демократов.
Партия Isamaa, которая традиционно оставалась послушным партнером для реформистов, сейчас надеется выиграть парламентские выборы 2027 года и уже самостоятельно сформировать правительство. Если бы Isamaa решила сейчас войти в не слишком популярное и не особо успешное правительство Кристена Михала, то на этих амбициях можно было бы поставить крест.
Вариант сотрудничества с EKRE Партия реформ всегда исключала.
Наиболее реалистичным сценарием для реформистов могло бы стать привлечение в правительство центристов, но и для них вхождение в кабинет Михала сейчас не было бы тактически верным шагом. Центристская партия переживала длительный кризис, однако в последнее время демонстрирует признаки стабилизации. Если бы центристы присоединились к правительству Партии реформ, которое значительная часть общества не считает особенно успешным, они бы рисковали не только своими шансами на парламентских выборах 2027 года, но, возможно, и на местных выборах 2025 года, где они все еще надеются вернуть власть в столице.
В шахматах есть термин „цугцванг“: он означает ситуацию, когда игрок вынужден делать ходы, которые лишь ухудшают его позицию. Текущую ситуацию Партии реформ также можно назвать „цугцвангом“. Возможно, нынешнее давление поможет им приструнить социал-демократов, и правительство продолжит работу в своем нынешнем составе. Однако если все останется так, как есть, то социал-демократы сохранят преимущество, поскольку реформисты будут вынуждены идти им на уступки, а Лаури Ляэнеметс порой выглядит даже более значимым лидером правительства Михала, чем сам Михал.
Социал-демократы могут чувствовать себя вполне уверенно, поскольку у Партии реформ нет хороших ходов для их замены. Реформисты могут продолжить работу только с Eesti 200, но это не стало бы изменением, выгодным для Партии реформ, поскольку вся ответственность за происходящее легла бы на них самих. Eesti 200, чьи рейтинги почти год находятся ниже избирательного порога, фактически мертва как политическая организация, и ее шансы попасть в следующий состав Рийгикогу, а также показать хоть сколько-нибудь приличный результат на местных выборах осенью можно уже сейчас практически исключить. Именно поэтому для Партии реформ в данный момент остаются только „плохие ходы“, которые не улучшают ее ситуацию, а лишь делают ее еще хуже.