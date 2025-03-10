Кохтла-ярвеские команды находятся в шаге от выхода в финал чемпионата Эстонии по хоккею

В чемпионате Эстонии по хоккею среди мужчин команды из Кохтла-Ярве — „Эверест“ и „Виру Спутник“ — сделали уверенный шаг к выходу в финал, одержав вторые победы в своих полуфинальных сериях.

В воскресенье на арене „Астри“ „Эверест“ вновь оказался сильнее тартуского „Вялк 494“, выиграв со счетом 3:1. Днем ранее в первом матче, также прошедшем в Тарту, кохтла-ярвеская команда одержала уверенную победу — 6:1.

В параллельном противостоянии „Виру Спутник“ в напряженной борьбе переиграл нарвский „Паэмурру“ со счетом 7:6. В первой встрече, прошедшей в Кохтла-Ярве, „Виру Спутник“ также оказался сильнее — 5:3.

Таким образом, обе команды из Кохтла-Ярве ведут в сериях до трех побед со счетом 2:0 и находятся в одном шаге от финала.

Третьи матчи состоятся в субботу, 15 марта:

В 16:00 „Эверест“ примет „Вялк 494“ в ледовом холле Кохтла-Ярве.

В 16:30 в Нарве „Паэмурру“ встретится с „Виру Спутником“.

При необходимости четвертые матчи будут проведены в воскресенье, 16 марта:

В 16:00 в Кохтла-Ярве.

В 16:30 в Нарве.

Действующим чемпионом Эстонии является „Паэмурру“.

Последний раз клуб из Кохтла-Ярве становился чемпионом Эстонии в сезоне 2009/2010, когда титул завоевал „Виру Спутник“.

Чемпион Эстонии автоматически получает путевку в Континентальный кубок, и в этом сезоне честь страны защищает нарвский клуб „Паэмурру“. В первом туре нарвитяне, к сожалению, уступили испанской „Хаке“ с результатом 1:5. Однако во втором туре они уверенно одержали победу над исландским „Рейкъявиком“ со счетом 8:4. В третьем матче „Паэмурру“ не удалось одолеть литовскую „Энергию“, которая, победив с результатом 6:3, набрала максимальные 9 очков и заслуженно вышла в следующий этап турнира.

В регулярном чемпионате одержал победу клуб „Вялк 494“, набравший 31 очко в 20 матчах. Второе место занял „Виру Спутник“ с 28 очками, а на третьей позиции оказался „Паэмурру“, набравший 26 очков. Клуб „Эверест“, занявший 4-е место, завершил сезон с 22 очками. „Пантер/Торнадо“ заняли 5-е место, набрав 17 очков. Замкнул таблицу „Вайперс“, который с двумя очками в 20 играх финишировал на последнем, 6-м месте.

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