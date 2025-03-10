Сезон открыт: на дорогах Эстонии стали происходить аварии с участием электросамокатов

В воскресенье, 9 марта, на дорогах страны произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. В обеих авариях участвовали электросамокаты. Кроме этого от вождения был отстранен 21 водитель с признаками употребления алкоголя или наркотиков.