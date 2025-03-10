ЧП и криминал
10.03.2025, 10:15

Сезон открыт: на дорогах Эстонии стали происходить аварии с участием электросамокатов

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Фото носит иллюстративный характер.
Фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

С наступлением хорошей погоды на дорогах Эстонии стали происходить аварии с участием электросамокатов.

В воскресенье, 9 марта, на дорогах страны произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. В обеих авариях участвовали электросамокаты. Кроме этого от вождения был отстранен 21 водитель с признаками употребления алкоголя или наркотиков.

В 00:36 произошла авария возле Копли, 1 в Таллинне, где упал 34-летний мужчина, ехавший на электросамокате Tuul. Самокатчика доставили в больницу.

В 06:16 произошла авария на тротуаре возле Эстония пст, 1 в Таллинне, где 46-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения ехал на электросамокате и упал. Самокатчика доставили в больницу.

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