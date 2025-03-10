10.03.2025, 10:15
Сезон открыт: на дорогах Эстонии стали происходить аварии с участием электросамокатов(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
С наступлением хорошей погоды на дорогах Эстонии стали происходить аварии с участием электросамокатов.
В воскресенье, 9 марта, на дорогах страны произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. В обеих авариях участвовали электросамокаты. Кроме этого от вождения был отстранен 21 водитель с признаками употребления алкоголя или наркотиков.
В 00:36 произошла авария возле Копли, 1 в Таллинне, где упал 34-летний мужчина, ехавший на электросамокате Tuul. Самокатчика доставили в больницу.
В 06:16 произошла авария на тротуаре возле Эстония пст, 1 в Таллинне, где 46-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения ехал на электросамокате и упал. Самокатчика доставили в больницу.