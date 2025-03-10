Сегодня решится судьба правительства. Цахкна: „вероятность выхода соцдемов из коалиции велика“

„Все устали от этих препирательств, которые продолжаются уже долгое время. Особенно в контексте необходимости принятия решения в сфере безопасности, стимулирования экономики и улучшения жизни в Эстонии“, – передает RusERR слова Цахкна, сказанные им в эфире выходящей на ETV передачи Terevisioon.

По словам министра, велика вероятность, что правительство продолжит работу в двухпартийной коалиции, однако решение будет принято по итогам заседания коалиционного совета, запланированного на 13 часов 10 марта.

„Я считаю, что так было бы проще принимать мировоззренческие решения и быть понятнее в глазах предпринимателей и жителей Эстонии при принятии решений, – отметил Цахкна, дав понять, что поддерживает коалицию без соцдемов. – Происходящее за кулисами уже несколько месяцев не радует жителей Эстонии. Это мировоззренческий конфликт. Один тянет влево, двое тянут вправо. Это проблема. Это нужно прекратить“.

Если нынешняя правящая коалиция распадется и в правительстве останутся только Партия реформ и Eesti 200, то перевес голосов в парламенте будет весьма незначительным.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить