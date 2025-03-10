ФОТО и ВИДЕО | Simple Session получил трехкратного чемпиона, а в Sister Session победила 16-летняя мультиталантливая спортсменка

В квалификациях BMX приняли участие и четыре эстонца: Сийм Савик, Тауно Крюйтс, Кристен Пыдер и Роомет Сялик. Лучший результат среди них показал Роомет Сялик, занявший 21-е место среди 52 участников, но этого было недостаточно для выхода в финал.

Формат финала предусматривал, что учитывается лучший заезд из двух, что давало участникам больше свободы для риска и включения сложных трюков. Оценка судей основывалась на общей сложности, креативности и уровне исполнения. Судьями BMX в этом году были Давид Клеворт (Великобритания), Барт де Йонг (Нидерланды), Маркус Вилке (Германия) и Ван Хоман (США).

Рим Накамура, победитель Simple Session 2020 года, показал отличные трюки, но неудача во второй попытке немного сбила его с курса. Несмотря на это, его стабильные элементы, такие как backflip и flare, позволили ему занять третье место.

Джордан Кларк, для которого Simple Session стал дебютом, заслужил похвалу за свою энергию и рискованный трюк double flare, выполненный на 59-й секунде заезда, что обеспечило ему второе место.

Главный судья BMX, Давид Клеворт, отметил уникальность и креативность трюков Ильдера. „Его заезд был очень изобретательным и оригинальным, например, backflip Smith grind и стильный one handed cannonball“, — сказал Клеворт.

Бойд Ильдер, несмотря на падение в квалификации и 14-е место после первого заезда, продемонстрировал потрясающий результат во второй попытке, с которой и завоевал золото. Он признался, что из-за ошибки в первом заезде он не рисковал с большими трюками и сосредоточился на последней попытке. Это решение оказалось удачным: его второй заезд был полон впечатляющих трюков с обеих сторон арены, включая сложный backflip Smith grind. Ильдер отметил, что всегда тщательно планирует свои заезды, используя все возможности трассы.

В финале мужского BMX на 25-м Simple Session победу одержал австралиец Бойд Ильдер, который с результатом 94,25 балла стал трёхкратным золотым медалистом этого турнира. Всего на один балл от него отстал британец Джордан Кларк, занявший второе место, а бронзу завоевал японец Рим Накамура (92,25).

Напряжённая борьба в соревнованиях по скейтбордингу на Simple Session – победителями стали Скай Браун и Хампус Винберг.

Simple Session собрал 48 мужчин и девять женщин-скейтбордисток, которые боролись за звание лучших в своем деле. Победительницей женских соревнований по скейтбордингу стала 16-летняя британка Скай Браун, набравшая 92,83 балла, а среди мужчин золото завоевал 18-летний швед Хампус Винберг, получивший 91,11 балла.

В заезде среди женщин, известном как Sister Session, второе место заняла 16-летняя испанка Найя Ласо (89,50 балла), а бронзу выиграла 17-летняя британка Лола Тэмблинг (81,83 балла).

Скай Браун отметила, что стремится демонстрировать мощный стиль и выполнять высокие прыжки. „Когда выполняю трюки, я сосредотачиваюсь на том, чтобы они выглядели красиво“, — сказала Браун, напомнив, что её предыдущий визит в Таллинн был в 2019 году, когда она выиграла Simple Session в 10 лет.

По её словам, уровень женского скейтбординга значительно вырос за эти годы. „Конкуренция была серьёзной, и выиграть было сложнее, чем шесть лет назад. Все выложились на максимум“, — подчеркнула победительница.

Помимо скейтбординга, Скай Браун добивается успехов и в серфинге. Её цель — выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе сразу в двух дисциплинах и завоевать две золотые медали.

Судья Пэт Даффи отметил высокий уровень женских соревнований. По его словам, кто-то предпочитал высокие прыжки, кто-то — сложные технические трюки в стрит-зоне, но преимущество было у тех, кто сумел комбинировать обе части площадки.

„У Найи Ласо был потрясающий заезд — она использовала весь парк, двигалась быстро и выполняла сложные элементы. Я даже думал, что Скай не сможет её обойти“, — признался судья. „Но в финале Браун прибавила в скорости, и решающим фактором стал её последний трюк — kickflip indy, который она успела выполнить в отведённое время“.

В мужских соревнованиях развернулась напряжённая борьба между Винбергом и Сакураем