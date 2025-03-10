ФОТО | ЧЕ по легкой атлетике в помещении: Элизабет Пихела заняла шестое место, подопечная Эрки Ноола завоевала золото

Специализирующаяся на прыжках в высоту эстонская спортсменка Элизабет Пихела дебютировала в финале чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении среди взрослых и разделила 6-е место, преодолев высоту 1,89 м. Это её лучший результат сезона, равный квалификационному результату на чемпионате Европы. Следующая высота 1,92 м стала бы новым рекордом для 20-летней эстонки, который она преодолевала только на открытом воздухе. В помещении Пихела дважды достигала 1,89 м, оба раза в Апелдорне. Золото в этом виде завоевала украинка Ярослава Магучих с результатом 1,99 м.

Шестое место Пихелы стало вторым лучшим результатом для эстонской сборной на этих соревнованиях, уступив лишь 4-му месту Йоханнеса Эрма в семиборье.

22-летняя Анн-Марий Кивикас заняла 27-е место в женском беге на 60 метров среди 40 участниц, установив личный рекорд, пробежав дистанцию за 7,29 с. Это улучшение на две сотые секунды по сравнению с её предыдущим результатом. Для попадания в полуфинал ей нужно было пробежать за 7,27 с. В эстонском списке лучших Кивикас разделила 2-е место с Ксенией Балта, уступая только Ыйлме Воро с рекордом 7,24 с.

Фавориткой в пятиборье была финская спортсменка Сага Ваннинен, тренирующаяся у Эрки Ноола. Она продемонстрировала отличные результаты, улучшив свой личный рекорд на 79 очков, набрала 4922 очка и завоевала свою первую золотую медаль на чемпионатах Европы среди взрослых.

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