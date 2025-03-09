Предприниматели не разделяют оптимизма политиков по поводу роста экономики

„Да, я тоже прочитал, что в 4-м квартале какое-то вибрирование было в сторону позитивного, но я на этой маленькой вибрации не стал бы строить оптимистичные долгосрочные прогнозы. Я хочу отметить, что сегодня очень важно то, как закончатся переговоры между США и Евросоюзом“, – говорит глава компании Masinaehitus Прийт Линд.

„В этом году мы увидим продолжение экономического роста и цифра будет со знаком плюс. Насколько большим будет плюс? Год только начинается, и неясности в экономике еще очень много. Например, если взять потенциальную войну тарифов, в отношение которой сегодня можно честно сказать – мы не знаем. Мы не знаем, какое у нее будет влияние. Потому что, находясь здесь, по эту сторону земного шара, мы читаем очень разные новости. О том, что решили, а потом – что было решено по-другому. Это все только увеличивает неопределенность текущего года“, – отметил экономист Банка Эстонии Расмус Каттай.