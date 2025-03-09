Предприниматели не разделяют оптимизма политиков по поводу роста экономики(4)
Последний квартал прошлого года показал экономический рост более, чем в 1%. Показатели выздоровления экономики коснулись практически всех секторов, но лучше всех они были у обрабатывающей промышленности.
Компания Masinaehitus входит в концерн BLRT. Она выпускает компоненты и составляющие для крупных предприятий, производящих промышленные подъемники. Оптимизма, который возник у политиков и аналитиков на фоне небольшого всплеска экономики в отношении будущего, здесь не разделяют, передает RusERR.
„Да, я тоже прочитал, что в 4-м квартале какое-то вибрирование было в сторону позитивного, но я на этой маленькой вибрации не стал бы строить оптимистичные долгосрочные прогнозы. Я хочу отметить, что сегодня очень важно то, как закончатся переговоры между США и Евросоюзом“, – говорит глава компании Masinaehitus Прийт Линд.
В Банке Эстонии, который традиционно анализирует макроэкономические показатели, тоже говорят о начале восстановительной фазы экономики. Но ситуация пока шаткая.
„В этом году мы увидим продолжение экономического роста и цифра будет со знаком плюс. Насколько большим будет плюс? Год только начинается, и неясности в экономике еще очень много. Например, если взять потенциальную войну тарифов, в отношение которой сегодня можно честно сказать – мы не знаем. Мы не знаем, какое у нее будет влияние. Потому что, находясь здесь, по эту сторону земного шара, мы читаем очень разные новости. О том, что решили, а потом – что было решено по-другому. Это все только увеличивает неопределенность текущего года“, – отметил экономист Банка Эстонии Расмус Каттай.