Ляэнеметс спешит на помощь: у него есть три предложения для разрешения правительственного кризиса(36)
В понедельник коалиция соберется для обсуждения конфликта в правительстве, в котором социал-демократы противостоят Партии Реформ и Eesti 200. Премьер-министр Кристен Михал (Партия Реформ) намекнул, что правительство может продолжить работу и без соцдемов.
„На прошлой неделе коалиционные партнеры выразили беспокойство, что из-за социал-демократов невозможно принять большие и важные решения в правительстве“, — сказал министр внутренних дел и член Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс в пресс-релизе. Он добавил, что в понедельник во второй половине дня соберется коалиционный совет, и там будет решено, удастся ли работать вместе над решением реальных проблем, стоящих перед Эстонией.
„Чтобы не застрять в мелочах, которые не имеют решающего значения для жизни Эстонии, экономики или благосостояния людей, мы подготовили для правительственных партнеров три конкретных предложения, направленных на оживление экономики и укрепление обороны страны“, — сказал Ляэнеметс. „На самом деле, эти идеи не совсем новые, я уже обсуждал их с премьер-министром в феврале, но, видимо, пришло время обсудить их на уровне коалиции, как мы тогда договорились с премьером“.
Во-первых, Ляэнеметс предложил создать пакет по оживлению экономики на сумму в один миллиард евро на следующие четыре года. „Мы соберем рабочую группу, в которую войдут представители Торгово-промышленной палаты, стороны рынка труда, предпринимательские организации, руководители государства и экономисты“, — пояснил он. „Задачей рабочей группы будет до конца апреля разработать конкретный, применимый и измеримый пакет по увеличению инвестиций в публичный сектор, который поддержал бы экономику.“
По словам Ляэнеметса, эти инвестиции могут включать в себя необходимую инфраструктуру (в том числе строительство четырехполосных автомагистралей), стимулирование частных инвестиций и сокращение бюрократии. „Следует отметить, что вопреки заявлениям, социал-демократы также хотят и стремятся сократить излишнюю бюрократию, которая затрудняет предпринимательскую деятельность“, — добавил он.
Во-вторых, по словам министра, социал-демократы готовы снова обсудить еще не вступившие в силу налоги и налоговые льготы в рамках возможностей государственного бюджета. „Например, одним из наших предложений является снижение налога на добавленную стоимость на продукты питания и отмена запланированного налога на прибыль предприятий“, — сказал Ляэнеметс. „Таким образом, с одной стороны, мы сможем помочь людям, снизив цены на важнейшие продукты питания, стимулируем внутреннее потребление и поддержим конкурентоспособность предприятий.“
В-третьих, Ляэнеметс представил амбициозный план по укреплению обороны. „В соответствии с военным советом командующего оборонными силами мы ускорим закупку боеприпасов и увеличим количество мобилизуемых. Для этого мы повысим расходы на оборону до 5% от ВВП, что теперь поддерживается большей гибкостью правил бюджета Европейского Союза“, — объяснил политик.
По словам министра внутренних дел, эти планы полностью реалистичны. „Таким образом, мы сможем поддержать нашу экономику и безопасность, а в долгосрочной перспективе также восстановить доверие эстонцев к правительству“, — добавил он. „Не секрет, что поддержка всех сегодняшних коалиционных партнеров сейчас находится под давлением. Однако мы можем восстановить доверие эстонцев смелыми и конструктивными шагами, а не внутренними спорами или уже созданием пятого правительства за последние четыре кризисных года“, — сказал Ляэнеметс, подчеркнув, что в свете сегодняшних геополитических вызовов важно, чтобы правительство могло предложить стабильное и решительное руководство страной.