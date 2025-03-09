Ляэнеметс спешит на помощь: у него есть три предложения для разрешения правительственного кризиса

„На прошлой неделе коалиционные партнеры выразили беспокойство, что из-за социал-демократов невозможно принять большие и важные решения в правительстве“, — сказал министр внутренних дел и член Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс в пресс-релизе. Он добавил, что в понедельник во второй половине дня соберется коалиционный совет, и там будет решено, удастся ли работать вместе над решением реальных проблем, стоящих перед Эстонией.

„Чтобы не застрять в мелочах, которые не имеют решающего значения для жизни Эстонии, экономики или благосостояния людей, мы подготовили для правительственных партнеров три конкретных предложения, направленных на оживление экономики и укрепление обороны страны“, — сказал Ляэнеметс. „На самом деле, эти идеи не совсем новые, я уже обсуждал их с премьер-министром в феврале, но, видимо, пришло время обсудить их на уровне коалиции, как мы тогда договорились с премьером“.

Во-первых, Ляэнеметс предложил создать пакет по оживлению экономики на сумму в один миллиард евро на следующие четыре года. „Мы соберем рабочую группу, в которую войдут представители Торгово-промышленной палаты, стороны рынка труда, предпринимательские организации, руководители государства и экономисты“, — пояснил он. „Задачей рабочей группы будет до конца апреля разработать конкретный, применимый и измеримый пакет по увеличению инвестиций в публичный сектор, который поддержал бы экономику.“

По словам Ляэнеметса, эти инвестиции могут включать в себя необходимую инфраструктуру (в том числе строительство четырехполосных автомагистралей), стимулирование частных инвестиций и сокращение бюрократии. „Следует отметить, что вопреки заявлениям, социал-демократы также хотят и стремятся сократить излишнюю бюрократию, которая затрудняет предпринимательскую деятельность“, — добавил он.