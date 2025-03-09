Эстонский теннисист выиграл самый крупный титул в своей карьере и совершил впечатляющий скачок в рейтинге ATP
Вторая ракетка Эстонии Даниил Глинка (ATP 443) стал победителем теннисного турнира ITF категории M25, который проходил в Тримбахе (Швейцария). В финале эстонский спортсмен одержал уверенную победу над швейцарцем Домиником Штрикером (ATP 289).
Несмотря на статус фаворита, бывший 88-й номер мирового рейтинга Доминик Штрикер не смог подтвердить свой класс в финале. В решающем матче Даниил Глинка уверенно обыграл первого сеяного швейцарца со счетом 6:4, 6:2.
Для 24-летнего эстонца этот титул стал первым на турнире ITF категории M25. До этого он дважды побеждал на турнирах уровня M15.
Выступая во втором подряд финале, Глинка добился значительного прогресса в рейтинге ATP. В обновленном списке он поднялся на 391-е место (+52), всего на одну позицию уступая своему лучшему карьерному результату (ATP 390), установленному в сентябре прошлого года.
Первая ракетка Эстонии, 21-летний Марк Лаял, опустился в мировом рейтинге с 202-го на 203-е место.
Лидером рейтинга по-прежнему остается итальянец Янник Синнер, на второй позиции — немец Александр Зверев, а третьим идет испанец Карлос Алькарас.