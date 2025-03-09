09.03.2025, 20:00
Пять эстонских компаний вошли в число самых быстрорастущих в Европе(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Экономическое издание Financial Times и аналитическая компания Statista составили рейтинг самых быстрорастущих компаний Европы в этом году, в который вошли пять эстонских предприятий, пишут Деловые Ведомости.
Среди эстонских компаний наивысшую позицию занял финтех-стартап Wallester, занявший 48-е место. Соучредитель и генеральный директор Wallester Сергей Астафьев отметил, что попадание в топ-50 лучших европейских компаний уже в первый год участия в рейтинге является значительным достижением и свидетельствует о преданности команды.
В рейтинге Financial Times Wallester занял 7-е место в категории финтеха, финансовых услуг и страхования.
Кроме Wallester, в рейтинг 2025 года вошли эстонские компании Binalyze, Bunker Partner, MRPeasy и Tuum.