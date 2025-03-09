Пять эстонских компаний вошли в число самых быстрорастущих в Европе

Среди эстонских компаний наивысшую позицию занял финтех-стартап Wallester, занявший 48-е место. Соучредитель и генеральный директор Wallester Сергей Астафьев отметил, что попадание в топ-50 лучших европейских компаний уже в первый год участия в рейтинге является значительным достижением и свидетельствует о преданности команды.