Экономика
09.03.2025, 20:00

Пять эстонских компаний вошли в число самых быстрорастущих в Европе

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: RAIVO TASSO | Delfi Meedia

Экономическое издание Financial Times и аналитическая компания Statista составили рейтинг самых быстрорастущих компаний Европы в этом году, в который вошли пять эстонских предприятий, пишут Деловые Ведомости.

Среди эстонских компаний наивысшую позицию занял финтех-стартап Wallester, занявший 48-е место. Соучредитель и генеральный директор Wallester Сергей Астафьев отметил, что попадание в топ-50 лучших европейских компаний уже в первый год участия в рейтинге является значительным достижением и свидетельствует о преданности команды.

В рейтинге Financial Times Wallester занял 7-е место в категории финтеха, финансовых услуг и страхования.

Кроме Wallester, в рейтинг 2025 года вошли эстонские компании Binalyze, Bunker Partner, MRPeasy и Tuum.

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