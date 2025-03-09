ИТ-предприниматель о закрытии Skype: „Для Эстонии это, конечно, грустная ситуация“

Феномен Skype ИТ-предприниматель Антон Кекс объяснил тем, что 23 года назад, когда мессенджер и сервис видеозвонков создавался, интернет был совершенно другим — тогда не было такого большого количества разнообразных мессенджеров, как сейчас, особенно тех, у которых была бы функция звонков через интернет, и хотя уже тогда люди понимали, что у интернета есть потенциал для дешевых звонков, в том числе международных, однако для хорошего качества связи не хватало скорости интернет-соединения.

По словам Кекса, Skype популяризовал аудио- и позднее видеозвонки в интернете и в тот момент, когда появился, был уникальным решением, благодаря которому разговоры в интернете стали вообще возможны.

„Кстати, у Skype до сих пор есть уникальные возможности, у которых нет аналогов. Например, через него можно звонить на обычные телефоны и можно заказать свой телефонный номер, звонки на который можно принимать через программу“, – добавил предприниматель.

Компания Microsoft купила Skype из-за бренда и количества пользователей, в какой-то момент их у программы было около 300 миллионов человек, однако постепенно интернет начал меняться, а Microsoft была не сильно заинтересована в технологии децентрализации и начала постепенно менять Skype, и нынешняя программа – это уже совсем не тот продукт, что был изначально: примерно шесть лет назад Skype, по словам Антона Кекса, все-таки централизовали и он перестал быть таким уникальным, каким был на момент создания. Он стал просто обычным мессенджером и стал конкурировать с другими мессенджерами, которые появились после него.