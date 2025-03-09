ИТ-предприниматель о закрытии Skype: „Для Эстонии это, конечно, грустная ситуация“(5)
С 5 мая компания Microsoft прекратит работу мессенджера и сервиса видеозвонков Skype, которым пользовались сотни миллионов людей по всему миру и который прославил Эстонию в мире технологий. ИТ-предприниматель Антон Кекс рассказал о феномене Skype в интервью Радио 4.
Феномен Skype ИТ-предприниматель Антон Кекс объяснил тем, что 23 года назад, когда мессенджер и сервис видеозвонков создавался, интернет был совершенно другим — тогда не было такого большого количества разнообразных мессенджеров, как сейчас, особенно тех, у которых была бы функция звонков через интернет, и хотя уже тогда люди понимали, что у интернета есть потенциал для дешевых звонков, в том числе международных, однако для хорошего качества связи не хватало скорости интернет-соединения.
По словам Кекса, Skype популяризовал аудио- и позднее видеозвонки в интернете и в тот момент, когда появился, был уникальным решением, благодаря которому разговоры в интернете стали вообще возможны.
„Кстати, у Skype до сих пор есть уникальные возможности, у которых нет аналогов. Например, через него можно звонить на обычные телефоны и можно заказать свой телефонный номер, звонки на который можно принимать через программу“, – добавил предприниматель.
Компания Microsoft купила Skype из-за бренда и количества пользователей, в какой-то момент их у программы было около 300 миллионов человек, однако постепенно интернет начал меняться, а Microsoft была не сильно заинтересована в технологии децентрализации и начала постепенно менять Skype, и нынешняя программа – это уже совсем не тот продукт, что был изначально: примерно шесть лет назад Skype, по словам Антона Кекса, все-таки централизовали и он перестал быть таким уникальным, каким был на момент создания. Он стал просто обычным мессенджером и стал конкурировать с другими мессенджерами, которые появились после него.
Свою роль также сыграло то, что компания Microsoft не была заинтересована в работе с частными клиентами, ее фокус был направлен на бизнес: постепенно компания стала перемещать пользователей Skype в свой новый продукт — Teams — который сейчас достаточно популярен среди бизнес-пользователей. Так что в какой-то момент Skype стал просто не нужен, и решение о его закрытии, запланированном уже несколько лет назад, было лишь вопросом времени.
„Для Эстонии это, конечно, грустная ситуация, потому что это в принципе был первый большой стартап, созданный в Европе, на международном уровне. Сейчас мы его теряем. Теряем то, чем мы гордились, как Финляндия потеряла свою Nokia. Но Skype оказал большое влияние на развитие стартап-культуры Эстонии. Сейчас у нас самое большое количество стартапов на единицу населения в мире, и это именно благодаря Skype“, – считает предприниматель.
Полностью интервью предпринимателя Антона Кекса Радио 4 слушайте ниже:
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