У Белого дома в США произошла перестрелка. Агенты Секретной службы открыли огонь по вооруженному мужчине(11)
Сотрудники Секретной службы США ранили вооружённого человека возле Белого дома в Вашингтоне. Пострадавший госпитализирован. О его состоянии не сообщается, пишет „Радио Свобода“.
Инцидент произошел в ночь на 9 марта. Агенты Секретной службы получили информацию о подозрительном человеке, который предположительно направлялся из Индианы в Вашингтон.
Агенты заметили пешехода, подходящего под описание, а позднее обнаружили его автомобиль. Когда сотрудники Секретной службы подошли к подозреваемому, он достал огнестрельное оружие. Началась перестрелка.
Президент Дональд Трамп в Белом доме во время стрельбы отсутствовал. Он проводит свои выходные во Флориде.
За последние годы возле Белого дома произошли несколько инцидентов с вооружёнными людьми, которых застрелили сотрудники службы безопасности. В 2016 году охрана Белого дома открыла огонь по человеку, размахивавшему пистолетом у одного из пропускных пунктов.
В 2023 году 20-летний иммигрант из Индии Саи Варшит Кандула попытался прорваться через защитные барьеры Белого дома на арендованном грузовике. Он признался, что хотел убить президента.
13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании в результате попытки покушения Трамп был легко ранен. Погиб один из зрителей, ещё двое получили ранения. Нападавший, 20-летний Томас Мэтью Крукс, родом из Пенсильвании, был застрелен ответным огнём спецслужб.