За рубежом
09.03.2025, 16:07

У Белого дома в США произошла перестрелка. Агенты Секретной службы открыли огонь по вооруженному мужчине

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Сотрудник Секретной службы США у Белого дома
Сотрудник Секретной службы США у Белого дома
ФОТО: Gent Shkullaku | ZUMAPRESS.com

Сотрудники Секретной службы США ранили вооружённого человека возле Белого дома в Вашингтоне. Пострадавший госпитализирован. О его состоянии не сообщается, пишет „Радио Свобода“.

Инцидент произошел в ночь на 9 марта. Агенты Секретной службы получили информацию о подозрительном человеке, который предположительно направлялся из Индианы в Вашингтон.

Агенты заметили пешехода, подходящего под описание, а позднее обнаружили его автомобиль. Когда сотрудники Секретной службы подошли к подозреваемому, он достал огнестрельное оружие. Началась перестрелка.

Президент Дональд Трамп в Белом доме во время стрельбы отсутствовал. Он проводит свои выходные во Флориде.

За последние годы возле Белого дома произошли несколько инцидентов с вооружёнными людьми, которых застрелили сотрудники службы безопасности. В 2016 году охрана Белого дома открыла огонь по человеку, размахивавшему пистолетом у одного из пропускных пунктов.

В 2023 году 20-летний иммигрант из Индии Саи Варшит Кандула попытался прорваться через защитные барьеры Белого дома на арендованном грузовике. Он признался, что хотел убить президента.

13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании в результате попытки покушения Трамп был легко ранен. Погиб один из зрителей, ещё двое получили ранения. Нападавший, 20-летний Томас Мэтью Крукс, родом из Пенсильвании, был застрелен ответным огнём спецслужб.

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