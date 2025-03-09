У Белого дома в США произошла перестрелка. Агенты Секретной службы открыли огонь по вооруженному мужчине

Инцидент произошел в ночь на 9 марта. Агенты Секретной службы получили информацию о подозрительном человеке, который предположительно направлялся из Индианы в Вашингтон.

Агенты заметили пешехода, подходящего под описание, а позднее обнаружили его автомобиль. Когда сотрудники Секретной службы подошли к подозреваемому, он достал огнестрельное оружие. Началась перестрелка.

Президент Дональд Трамп в Белом доме во время стрельбы отсутствовал. Он проводит свои выходные во Флориде.

За последние годы возле Белого дома произошли несколько инцидентов с вооружёнными людьми, которых застрелили сотрудники службы безопасности. В 2016 году охрана Белого дома открыла огонь по человеку, размахивавшему пистолетом у одного из пропускных пунктов.

В 2023 году 20-летний иммигрант из Индии Саи Варшит Кандула попытался прорваться через защитные барьеры Белого дома на арендованном грузовике. Он признался, что хотел убить президента.

13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании в результате попытки покушения Трамп был легко ранен. Погиб один из зрителей, ещё двое получили ранения. Нападавший, 20-летний Томас Мэтью Крукс, родом из Пенсильвании, был застрелен ответным огнём спецслужб.

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