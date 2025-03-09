Спит под балконами, не говорит ни по-русски, ни по-эстонски. Бездомная иностранка продолжает ночевать на улице в Нарве

Из ответов „Нарвской газете“ Департамента социальной помощи Нарвы, а затем и Нарвского полицейского отделения Восточной префектуры журналисты издания узнали, что это гражданка одной из стран Евросоюза, что она находится в Нарве на законных основаниях и отказывается от предлагаемой помощи, в частности, размещения в одном из социальных учреждений города.

К сожалению, редакции не удалось узнать об этой страннице что-либо еще, чтобы как-то помочь ей, прежде всего через обращения в соответствующие инстанции.

А вариантов этого на различных интернет-площадках высказывалось немало: публикация получила большой резонанс, ведь иностранка уже попадала в поле зрения многих нарвитян. Большинство комментаторов выразили мнение, что оставлять этого человека без внимания негуманно, а для Нарвы как города — некрасиво. И предлагали писать в инстанции: начиная с посольства страны, откуда прибыла женщина, кончая канцлером права Эстонии.

В то же время некоторые комментаторы выразили надежду, что с женщиной все не так плохо: раз она жительница Евросоюза, раз путешествует легально, значит, имеет средства и поживает себе где-то спокойно в отеле (оказывается, аналогичный пример в истории Нарвы имелся), а днем собирает весь свой скарб и курсирует по улицам города.

Но на днях в редакцию „Нарвской газеты“ поступило сообщение: странница ночует под балконом одного из нарвских домов, и было указано его приблизительное местоположение. Поздним вечером на этой неделе журналисты издания этот дом определили — ул. Пушкина, 2. Потому что под одной из лоджий спала женщина, та самая. Между тем температура на улице была минусовая. Для доказательности, а совсем не из-за „журналистского зуда“ сотрудникам издания пришлось сделать снимок и использовать его в публикации.