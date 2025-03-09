Спит под балконами, не говорит ни по-русски, ни по-эстонски. Бездомная иностранка продолжает ночевать на улице в Нарве(11)
„Нарвская газета“ уже писала, что с лета прошлого года в Нарве обитает бездомная женщина, не говорящая по-эстонски или по-русски.
Из ответов „Нарвской газете“ Департамента социальной помощи Нарвы, а затем и Нарвского полицейского отделения Восточной префектуры журналисты издания узнали, что это гражданка одной из стран Евросоюза, что она находится в Нарве на законных основаниях и отказывается от предлагаемой помощи, в частности, размещения в одном из социальных учреждений города.
К сожалению, редакции не удалось узнать об этой страннице что-либо еще, чтобы как-то помочь ей, прежде всего через обращения в соответствующие инстанции.
А вариантов этого на различных интернет-площадках высказывалось немало: публикация получила большой резонанс, ведь иностранка уже попадала в поле зрения многих нарвитян. Большинство комментаторов выразили мнение, что оставлять этого человека без внимания негуманно, а для Нарвы как города — некрасиво. И предлагали писать в инстанции: начиная с посольства страны, откуда прибыла женщина, кончая канцлером права Эстонии.
В то же время некоторые комментаторы выразили надежду, что с женщиной все не так плохо: раз она жительница Евросоюза, раз путешествует легально, значит, имеет средства и поживает себе где-то спокойно в отеле (оказывается, аналогичный пример в истории Нарвы имелся), а днем собирает весь свой скарб и курсирует по улицам города.
Но на днях в редакцию „Нарвской газеты“ поступило сообщение: странница ночует под балконом одного из нарвских домов, и было указано его приблизительное местоположение. Поздним вечером на этой неделе журналисты издания этот дом определили — ул. Пушкина, 2. Потому что под одной из лоджий спала женщина, та самая. Между тем температура на улице была минусовая. Для доказательности, а совсем не из-за „журналистского зуда“ сотрудникам издания пришлось сделать снимок и использовать его в публикации.
На следующий вечер журналисты снова пришли к Пушкина, 2 — чтобы поговорить с этой женщиной, узнать о ней больше, чем-то облегчить ее ситуацию. И нашли ее уже под другим балконом. Но — увы… Женщина переполошилась и, сердито ворча на незнакомом языке, спешно удалилась вместе со своим багажом.
От этой короткой встречи, конечно же, у корреспондентов „Нарвской газеты“ остался горький осадок и возник новый ряд вопросов. Главный из них — действительно ли это нормально: не вмешиваться в ситуацию человека, который ведет опасный для себя образ жизни? А именно такую позицию заняли в итоге нарвские социальные и правоохранительные службы.
Сотрудники издания обратились с этим вопросом к двум компетентным в сфере социальной работы специалистам. Руководитель НКО Lapsele Oma Kodu Наталия Умарова и юрист, бывший сотрудник Нарвского департамента социальной работы Юлия Форстиман сошлись во мнении, что для ответа на этот вопрос нужно больше узнать о деталях ситуации и о самой женщине. Однако какими бы эти детали ни были, ясно одно: целью всех государственных и муниципальных структур должно быть обеспечение достойной жизни для каждого находящегося в зоне их ответственности человека. Так формулирует эти задачи Конституция Эстонской республики.
Редакция „Нарвской газеты“ надеется, что положение бездомной иностранки изменится силами действующих в Нарве госслужащих и обращаться на другие уровни решения проблемы не потребуется.