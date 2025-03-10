Таллинн начнет проектирование главной улицы в конце лета

Вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере сообщил, что подано заявление об условиях проектирования, и они будут готовы в мае или чуть позже.

„Мы надеемся обнародовать проектные условия главной улицы перед началом лета, а затем в мае-июне провести публичное обсуждение. Мы организуем их так, чтобы они не совпали со школьными выпускными и Ивановом днем“, – сказал Пере.

Архитектор Тийт Сильд отметил, что при реализации победившего на конкурсе эскиза главной улицы Таллинна „Весна в городе“ предстоит решить несколько проблем.

По его словам, решение для территории перед отелем Viru остается неясным. Доступ автомобилей к парковке ухудшится, а соединение между торговым центром Viru Keskus и главной улицей в данный момент недостаточно четкое.

Эксперт по мобильности Марек Раннала считает, что проектные условия не должны быть слишком жесткими.

По словам Пере, после публикации условий проектирования будет время для получения отзывов и предложений, которые, при возможности, будут учтены. Он добавил, что разногласия по проекту обсуждались в городе на всех уровнях.

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