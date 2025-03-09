Маск: „Моя система Starlink — это костяк украинской армии. Вся их линия фронта рухнет, если я ее отключу“

Американский миллиардер Илон Маск напомнил о возможности отключения Украины от доступа к системе спутникового интернета Starlink и заявил о последствиях данного шага для страны, обороняющейся от российской военной агрессии. „Моя система Starlink - это костяк украинской армии. Вся их передовая линия рухнет, если я ее отключу“, - написал он в соцсети X в воскресенье, 9 марта.

По его словам, его „тошнит“ от продолжающейся многие годы и зашедшей в тупик „бойни, в которой Украина неизбежно проиграет“. „Тот, кто действительно тревожится, действительно думает и действительно понимает, хочет, чтобы эта мясорубка остановилась“, - добавил он.

В конце февраля появились сообщения о возможности отключения в Украине интернета Starlink, предоставляемом компанией Маска SpaceX, в случае неудачи переговоров о сделке с природными ресурсами. По данным Reuters, спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог на переговорах в Киеве пригрозил „неминуемым отключением работы“ Starlink, если не будет подписан договор о редкоземельных металлах. После этого Маск отрицал такую возможность.

Министр иностранных дел Польши: Starlink для Украины финансирует министерство цифровизации Польши

Министр иностранных дел Польши ответил на рассуждения Маска об отключении Starlink в Украине. “Starlink для Украины финансирует министерство цифровизации Польши, его стоимость составляет около 50 миллионов долларов в год. Умалчивая об этичности угроз жертве агрессии, [хочу сказать]: если SpaceX окажется ненадежным провайдером, мы будем вынуждены искать других провайдеров“, — написал Радослав Сикорский в Х.

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