США блокируют создание G7 группы мониторинга теневого флота

США отклонили предложение Канады о создании внутри „большой семерки“ (G7) группы по отслеживанию российского теневого флота, перевозящего нефть в обход санкций, поскольку администрация президента США Дональда Трампа проводит новую оценку позиций Вашингтона в международных организациях. Об этом в субботу, 8 марта, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой к встрече министров иностранных дел стран „большой семерки“, которая пройдет на следующей неделе в Квебеке.

США настаивают на смягчении формулировок относительно РФ

По этим данным, в ходе переговорах о формулировках проекта совместного заявления по морским вопросам Соединенные Штаты настаивают на ужесточении формулировок в отношении Китая и смягчении положений, касающихся России. В частности, Вашингтон требовал удалить слово „санкции“, а также заменить формулировку, ссылающуюся на „способность России вести войну“ против Украины, словами „получение дохода“.

Из проекта основного коммюнике, с которым ознакомилось Bloomberg, исчезло любое упоминание российской агрессии. Вместо этого в тексте приветствуются „все усилия“ по достижению соглашения о прекращении огня, пишет агентство.

Более жесткие формулировки в отношении Китая

Одновременно США настаивают на более жестких формулировках относительно действий Китая, в частности, на прямом упоминании этой страны в положениях, касающихся морской безопасности. Среди прочего Вашингтон требовал включить в текст указания на риски для „жизни и средств к существованию“, которые вызваны действиями Пекина по „обеспечению незаконных морских притязаний“, его воздушными маневрами и ситуацией вокруг Южно-Китайского моря.

Проект коммюнике G7 не является окончательным, переговоры до встречи или во время нее еще могут привести к значительным изменениям текста, напоминает агентство.

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