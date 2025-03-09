Баскетбол
09.03.2025, 13:06

ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „ТалТех“, который борется за выход в плей-офф, вырвал победу у „Кейла Кулбет“

 
„ТалТех“
„ТалТех“
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В воскресенье, 9 марта, в матче Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet „Кейла Кулбет“ уступил на своей площадке столичной команде „ТалТех“ со счетом 79:86.

Равная и напряженная игра завершилась победой „ТалТеха“. Гости уверенно начали встречу, выиграв первую четверть со счетом 22:18, а к большому перерыву удерживали преимущество – 42:36.

Во второй половине матча „Кейла Кулбет“ сумела сократить отставание до двух очков к концу третьей четверти, а за три минуты до финальной сирены уже вышла вперед – 76:73. Однако в решающий момент „ТалТех“ провел мощный рывок 11:0, переломил ход игры и добился победы со счетом 86:79.

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