ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „ТалТех“, который борется за выход в плей-офф, вырвал победу у „Кейла Кулбет“

Во второй половине матча „Кейла Кулбет“ сумела сократить отставание до двух очков к концу третьей четверти, а за три минуты до финальной сирены уже вышла вперед – 76:73. Однако в решающий момент „ТалТех“ провел мощный рывок 11:0, переломил ход игры и добился победы со счетом 86:79.