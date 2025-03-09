09.03.2025, 13:06
ПРЯМОЙ ЭФнна DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „ТалТех“, который борется за выход в плей-офф, играет с „Кейла Кулбет“
„Кейла Кулбет“ vs „ТалТех“ 18:22
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet „Кейла Кулбет“ примет на своей площадке столичную команду „ТалТех“. Игра начнется в 17:30, и все подписчики Delfi смогут следить за матчем в прямом эфире.
Обе команды находятся ниже линии плей-офф в турнирной таблице Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet. Хозяева матча, „Кейла Кулбет“, занимают 12-е место с 7 победами и 18 поражениями, а „ТалТех“ — 10-е место с 11 победами и 14 поражениями. На данный момент последним в плей-офф идет „Лиепая“, имеющая 14 побед и 12 поражений.
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