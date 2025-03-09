ПРЯМОЙ ЭФнна DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „ТалТех“, который борется за выход в плей-офф, играет с „Кейла Кулбет“

Обе команды находятся ниже линии плей-офф в турнирной таблице Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet. Хозяева матча, „Кейла Кулбет“, занимают 12-е место с 7 победами и 18 поражениями, а „ТалТех“ — 10-е место с 11 победами и 14 поражениями. На данный момент последним в плей-офф идет „Лиепая“, имеющая 14 побед и 12 поражений.

Главный тренер „ТалТеха“, Алар Варрак, отметил важность игры: „Для нас эта игра очень важна, чтобы улучшить положение в таблице. ’Кейла Кулбет’ — опасная команда, если позволить им играть в своем ритме. Наша цель — поставить их в неудобные условия и уехать из Кейла с победой.“