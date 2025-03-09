Норвежский лыжник завершил ЧМ с историческим рекордом и солидными призовыми

Йоханнес Хёсфлот Клебо полностью доминировал на чемпионате мира в Тронхейме, поставив золотую точку победой в субботнем марафоне на 50 км. После соревнований норвежец признался, что в будущем у него могут возникнуть проблемы с мотивацией.

Теперь на его счету 15 титулов чемпиона мира, что позволило ему обойти легендарного соотечественника Петтера Нортуга, у которого было 13 золотых медалей. Сам Нортуг ранее рассказывал, что после триумфа на домашнем чемпионате мира в Хольменколлене в 2011 году, где он завоевал три золота, ему стало трудно находить мотивацию.

„Я не представляю, как будут развиваться события дальше. Сейчас мне нужна небольшая пауза, чтобы осмыслить этот чемпионат. Всё было очень напряжённо“, — заявил Клэбо в интервью норвежскому порталу VG. „Особенно мне нужно восстановиться после марафона — мои ноги болят даже при обычной ходьбе. В то же время я прекрасно понимаю, почему Петтер чувствовал себя так после ЧМ-2011. Боюсь, что со мной может произойти то же самое“.

Тем не менее, Клэбо заверил, что намерен подойти в топ-форме к Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. „Этой весной мне нужна более длинная пауза. Я точно не хочу начинать тренировки 1 мая — это решено. Мне нужен отдых“, — подчеркнул лыжник.

Он также признался, что подготовка к чемпионату далась ему крайне тяжело. Клэбо постоянно боялся заболеть и чувствовал сильное напряжение. „Каждое утро я просыпался с ощущением, что у меня болит горло. Это чувство появлялось при каждом глотке. Это было ужасно. Никому не пожелаю такого“, — рассказал чемпион, который в итоге выиграл все шесть гонок в Тронхейме.

Внушительные призовые