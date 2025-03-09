Норвежский лыжник завершил ЧМ с историческим рекордом и солидными призовыми
28-летний норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо стал первым лыжником в истории, завоевавшим шесть золотых медалей на одном чемпионате мира.
Йоханнес Хёсфлот Клебо полностью доминировал на чемпионате мира в Тронхейме, поставив золотую точку победой в субботнем марафоне на 50 км. После соревнований норвежец признался, что в будущем у него могут возникнуть проблемы с мотивацией.
Теперь на его счету 15 титулов чемпиона мира, что позволило ему обойти легендарного соотечественника Петтера Нортуга, у которого было 13 золотых медалей. Сам Нортуг ранее рассказывал, что после триумфа на домашнем чемпионате мира в Хольменколлене в 2011 году, где он завоевал три золота, ему стало трудно находить мотивацию.
„Я не представляю, как будут развиваться события дальше. Сейчас мне нужна небольшая пауза, чтобы осмыслить этот чемпионат. Всё было очень напряжённо“, — заявил Клэбо в интервью норвежскому порталу VG. „Особенно мне нужно восстановиться после марафона — мои ноги болят даже при обычной ходьбе. В то же время я прекрасно понимаю, почему Петтер чувствовал себя так после ЧМ-2011. Боюсь, что со мной может произойти то же самое“.
Тем не менее, Клэбо заверил, что намерен подойти в топ-форме к Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. „Этой весной мне нужна более длинная пауза. Я точно не хочу начинать тренировки 1 мая — это решено. Мне нужен отдых“, — подчеркнул лыжник.
Он также признался, что подготовка к чемпионату далась ему крайне тяжело. Клэбо постоянно боялся заболеть и чувствовал сильное напряжение. „Каждое утро я просыпался с ощущением, что у меня болит горло. Это чувство появлялось при каждом глотке. Это было ужасно. Никому не пожелаю такого“, — рассказал чемпион, который в итоге выиграл все шесть гонок в Тронхейме.
Внушительные призовые
Йоханнес Клэбо не только вписал свое имя в историю лыжного спорта, но и заработал внушительные призовые за свой триумф на чемпионате мира в Тронхейме. Международная федерация лыжного спорта (FIS) премирует победителей индивидуальных гонок суммой чуть более 25 000 евро. Таким образом, за свои победы в личном спринте, скиатлоне, гонке на 10 км свободным стилем и марафоне Клэбо получил солидное вознаграждение. Кроме того, ему начислили 12 572 евро за победу в командном спринте и 6 286 евро за триумф в эстафете. В общей сложности призовые норвежца на чемпионате мира составили 119 430 евро, не считая возможных бонусов от Федерации лыжных видов спорта Норвегии и личных спонсоров.
Клэбо также вошел в историю как самый титулованный лыжник чемпионатов мира по количеству медалей. Теперь у него их 18, что позволило ему превзойти легендарного Бьорна Дэли (17 медалей). Сам Дэли после гонки на 10 км в Тронхейме признал Клэбо величайшим лыжником всех времен: „Тот, у кого больше всего побед, и есть лучший. А это Клэбо“.
Финансовый успех 28-летнего норвежца не ограничивается чемпионатом мира. На этапах Кубка мира он уже заработал более 231 000 евро, а впереди еще три старта — в Осло, Таллине и Лахти. Клэбо остается главным фаворитом и может увеличить свои достижения в этом сезоне.