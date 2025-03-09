Мужчина с палестинским флагом залез на Биг-Бен. Его сняли спустя 16 часов

Полиция Лондона сняла с часовой башни Вестминстерского дворца пропалестинского активиста. Мужчина с палестинским флагом зашел на территорию британского парламента утром 8 марта. Он быстро забрался на перила и вскарабкался по стене Биг-Бена на несколько метров, прежде чем на него обратили внимание полицейские. В какой-то момент он снял обувь для того, чтобы забраться повыше на выступ башни. Он поранил ноги, оставив пятна крови на каменной кладке. Активист вел эфир в инстаграме, заявляя, что протестует против „полицейских репрессий и государственного насилия“. Помимо флага Палестины, у него в руках была куфия — головной убор мужчин на Ближнем Востоке.

В течение дня он вел переговоры с полицией и говорил, что спустится вниз только „на собственных условиях“. Он угрожал, что если к нему кто-нибудь приблизится, то он подвергнется опасности и поднимется еще выше. Из-за инцидента был перекрыт Вестминстерский мост, а также отменены все экскурсии на территории парламента. В оцеплении перед Биг-Беном собралась небольшая группа людей, выкрикивавшая лозунги: „Свободу Палестине“ и „Ты герой“, отмечает „Би-би-си“. Полицейским удалось убедить мужчину спуститься вниз по пожарному крану вскоре после полуночи. Сейчас он задержан.

8 марта пропалестинские активисты также проникли в гольф-клуб президента США Дональда Трампа в Шотландии и оставили на зданиях и гольф-поле надписи „Освободите Палестину“ и „Газа не продается“. Недавно Трамп предложил выселить жителей Газы и превратить регион в дорогой курорт.

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