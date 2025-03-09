Мужчина с палестинским флагом залез на Биг-Бен. Его сняли спустя 16 часов
Утром 8 марта активист проник на часовую башню Вестминстерского дворца (там проходят заседания британского парламента) через сам дворец. Он перелез через перила и, сняв обувь, забрался на несколько метров вверх, пишет „Медуза“ со ссылкой на BBC News.
Полиция Лондона сняла с часовой башни Вестминстерского дворца пропалестинского активиста. Мужчина с палестинским флагом зашел на территорию британского парламента утром 8 марта. Он быстро забрался на перила и вскарабкался по стене Биг-Бена на несколько метров, прежде чем на него обратили внимание полицейские. В какой-то момент он снял обувь для того, чтобы забраться повыше на выступ башни. Он поранил ноги, оставив пятна крови на каменной кладке. Активист вел эфир в инстаграме, заявляя, что протестует против „полицейских репрессий и государственного насилия“. Помимо флага Палестины, у него в руках была куфия — головной убор мужчин на Ближнем Востоке.
В течение дня он вел переговоры с полицией и говорил, что спустится вниз только „на собственных условиях“. Он угрожал, что если к нему кто-нибудь приблизится, то он подвергнется опасности и поднимется еще выше. Из-за инцидента был перекрыт Вестминстерский мост, а также отменены все экскурсии на территории парламента. В оцеплении перед Биг-Беном собралась небольшая группа людей, выкрикивавшая лозунги: „Свободу Палестине“ и „Ты герой“, отмечает „Би-би-си“. Полицейским удалось убедить мужчину спуститься вниз по пожарному крану вскоре после полуночи. Сейчас он задержан.
8 марта пропалестинские активисты также проникли в гольф-клуб президента США Дональда Трампа в Шотландии и оставили на зданиях и гольф-поле надписи „Освободите Палестину“ и „Газа не продается“. Недавно Трамп предложил выселить жителей Газы и превратить регион в дорогой курорт.