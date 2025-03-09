Сирийские силы безопасности обвиняются в убийстве сотен мирных жителей. Число жертв растет

Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR), базирующийся в Великобритании, заявил, что около 745 мирных жителей были убиты в ходе примерно 30 нападений на алавитов в пятницу и субботу.

Би-би-си не удалось провести независимую проверку этих заявлений.

Сообщается, что сотни людей покинули свои дома.

Алавиты, представители религиозного направления, которое считается ответвлением шиитского ислама, составляют около 10% населения Сирии. Большинство жителей Сирии — мусульмане-сунниты.

В четверг по меньшей мере 13 сотрудников сил безопасности Сирии были убиты в столкновениях с вооруженными людьми, связанными со свергнутым режимом Башара Асада, сообщал телеканал Syria TV, который связан с новыми властями Сирии.

Столкновения начались в регионе Джабла в окрестностях Латакии, в прибрежной зоне, считающейся сердцем алавитской общины, к которой принадлежит семья Асада.

По утверждению SOHR, за последние два дня было убито более тысячи человек, что стало самым массовым и жестоким проявлением насилия в Сирии с тех пор, как повстанцы свергли режим Асада в декабре 2024 года.

В это число входят десятки бойцов новых правительственных войск и вооруженные люди, лояльные Асаду, которые с четверга участвуют в боевых действиях в прибрежных провинциях Латакия и Тартус.

Согласно отчету SOHR, в результате волны насилия погибли около 125 членов правительственных сил безопасности, возглавляемых исламистами, и 148 проасадовских бойцов.

Накануне сообщалось о 340 погибших от рук сил безопасности мирных жителей Сирии.

Министерство обороны Сирии заявило агентству SANA, что правительство восстановило контроль после „коварных нападений“ на сотрудников службы безопасности.

Насилие повергло алавитскую общину в „состояние ужаса“, рассказал Би-би-си один из активистов. Как сообщается, сотни людей покинули пострадавшие от вспышки насилия районы.