Генштаб ВСУ подтвердил, что российские военные попытались проникнуть в Суджу по газопроводу

Как сообщалось, военные РФ использовали для скрытой атаки трубу газопровода „Уренгой-Помары-Ужгород“, по которому до 1 января 2025 года Россия поставляла газ в Европу через территорию Украины. Диаметр одной трубы составляет 1,4 метра.

По данным украинского Генштаба, российские военные переместились по ветке газопровода с целью закрепиться на окраинах Суджи, но были „своевременно обнаружены“ подразделениями аэроразведки Десантно-штурмовых войск ВСУ.

„По живой силе противника были нанесены ракетные и артиллерийские удары, применяются беспилотные системы различных типов. В настоящее время силы российских спецназовцев выявляются, блокируются и уничтожаются. Потери противника в районе Суджи очень большие“, — утверждают в ВСУ.

Украинский Генштаб также обнародовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены удары по штурмовым группам ВС РФ, перемещавшимся по газопроводу.

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