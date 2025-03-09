В Тартумаа сбили 14-летную девочку

По предварительным данным, мужчина, управлявший автомобилем Volkswagen, ехал по главной дороге с ограничением скорости 90 км/ч, когда с второстепенной дороги на главную выехал велосипедист. К сожалению, избежать столкновения не удалось, и велосипедист был сбит автомобилем. Девочка получила травмы и была госпитализирована.