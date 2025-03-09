09.03.2025, 09:26
В Тартумаа сбили 14-летную девочку
ФОТО: | Eero Vabamaegi
8 марта около 16:10 произошла дорожная авария в Тартумаа, в волости Ныо, где 14-летняя девочка, едущая на велосипеде, была сбита легковым автомобилем.
По предварительным данным, мужчина, управлявший автомобилем Volkswagen, ехал по главной дороге с ограничением скорости 90 км/ч, когда с второстепенной дороги на главную выехал велосипедист. К сожалению, избежать столкновения не удалось, и велосипедист был сбит автомобилем. Девочка получила травмы и была госпитализирована.
Полиция уточнила, что водитель был трезв и имел право управления. Девочка была в велосипедном шлеме и имела велосипедные права. Первоначальная оценка происшествия указывает на невнимательность, однако все обстоятельства будут уточнены в ходе дальнейшего расследования.