Скончался 40-летний Карлес Миньярро, который работал в системе клуба с 2017 года. В текущем сезоне он был переведён из футзальной команды в футбольную.

Ла Лига в своих социальных сетях опубликовала официальное заявление касательно переноса матча 27-го тура „Барселона“ — „Осасуна“, который не состоялся 8 марта из-за трагической смерти клубного врача сине-гранатовых Карлеса Миньярро Гарсии.

„Ла Лига с сожалением сообщает о кончине доктора Карлеса Миньярро, главного врача первой команды „Барселоны“, и объявляет, что в связи с этим сегодняшний матч между „Барселоной“ и „Осасуной“ отложен до решения судьи по соревнованиям.

Ла Лига выражает глубочайшие соболезнования его семье, друзьям, клубу и его болельщикам и разделяет их горе. Новая дата и время матча будут объявлены в ближайшее время“.

В мадридском „Реале“ выразили соболезнования „Барселоне“ после смерти клубного врача сине-гранатовых Карлеса Миньярро Гарсии:

„Футбольный клуб Реал Мадрид, его президент и совет директоров глубоко сожалеют о смерти врача „Барселоны“ Карлеса Миньярро Гарсии.

„Реал Мадрид“ хотел бы выразить свои соболезнования и поддержку всей его семье, товарищам по команде, „Барселоне“ и всем его близким. Покойся с миром“.

Игроки „Барселоны“ не знали о трагедии, пока ехали на Олимпийский стадион. Команда узнала о смерти Карлеса Миньярро Гарсии незадолго до встречи — уже в раздевалке. После получения этой новости футболисты настояли на отмене игры. Президент клуба Жоан Лапорта поддержал их и добился переноса матча.

В субботу днём Карлес Миньярро Гарсия находился в гостинице с командой, готовясь к матчу с „Осасуной“. К сожалению, ночью он внезапно скончался в своём номере отеля Meliá, что стало страшным шоком для всех. Врач, который был очень близок с игроками, ушёл от нас неожиданно. Первым публично отреагировал на трагедию полузащитник „Барселоны“ Педри, написав в соцсетях: „Я всё ещё не верю в это“. Вскоре появились отклики и других футболистов клуба, выразивших свою боль и скорбь.

„Барселона“ занимает первое место в чемпионате Испании с 57 очками после 26 туров. Однако каталонцы опережают „Атлетико“ всего на одно очко, а „Реал“ отстаёт на три очка. Пока остаётся неизвестным, на какую дату будет перенесён матч с „Осасуной“.

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