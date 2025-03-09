ФОТО | ЧЕ по легкой атлетике в помещении: Йоханнес Эрм установил рекорд Эстонии, но остановился в шаге от пьедестала

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении в Апелдорне установил новый стандарт в соревнованиях по семиборью, продемонстрировав рекордный уровень конкуренции.

Звание чемпиона Европы завоевал норвежец Сандер Скотхайм, набрав 6558 очков и установив новый рекорд Европы. Примечательно, что всего месяц назад он уже переписывал историю, показав результат 6484 очка в Таллинне.

Серебряную медаль завоевал швейцарец Симон Эхаммер, установив национальный рекорд — 6506 очков. За бронзу развернулась напряжённая борьба между немцем Тиллем Штейнфортом и эстонцем Йоханнесом Эрмом. Штейнфорт с рекордом Германии (6388 очков) опередил Эрма всего на восемь очков. Тем не менее, эстонский спортсмен также вписал своё имя в историю, набрав 6380 очков и превзойдя национальный рекорд, принадлежавший легендарному Эрки Ноолу с 1999 года (6374 очка).

Невероятный уровень соревнований подчёркивает тот факт, что впервые в истории чемпионатов Европы в помещении результат выше 6300 очков не гарантировал место на пьедестале. Для сравнения: результат Эрма (6380) принёс бы ему золото на девяти из последних 12 чемпионатов Европы в помещении с 2000 года.

Эрм установил национальный рекорд, а Роослехт стучится в топ-10

В соревнованиях по семиборью на чемпионате Европы в помещении, помимо Йоханнеса Эрма, приняли участие ещё два эстонских многоборца — Расмус Роослехт и Ристо Лиллеметс.

Роослехт продемонстрировал выдающийся результат, обновив личный рекорд и набрав 6062 очка, что позволило ему занять седьмое место. Этот результат также поднял его на 11-е место в историческом рейтинге эстонских многоборцев, где он сравнялся с Кристьяном Рахну, который набрал столько же очков в 2006 году.

Лиллеметс завершил турнир на девятом месте с 5922 очками, также показав достойное выступление.

Таким образом, после чемпионата Европы Йоханнес Эрм официально возглавил эстонский рейтинг семиборцев, установив новый национальный рекорд.