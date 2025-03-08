В Германии формируется новая коалиция

Спустя две недели после досрочных выборов в германский бундестаг возможные партнеры по новой правящей коалиции в ФРГ - партии Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - смогли в субботу, 8 марта, достичь компромисса по ключевым вопросам. Теперь партии готовы приступить к конкретным переговорам о формировании правительства.

В частности, сторонам удалось согласовать позиции по возможности отказывать потенциальным мигрантам - просителям убежища непосредственно на границе ФРГ. Это было важным требованием ХДС/ХСС, в отношении которого СДПГ неоднократно выражала сомнения. Как подчеркнул председатель ХДС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz), контроль документов на границах Германии должен быть „массивно“ расширен. Кроме того, должна быть дополнительно ограничена возможность беженцев перевозить в Германию членов своих семей.

Чтобы ускорить развитие экономики, возможные будущие партнеры по правящей коалиции в ФРГ планируют принять меры по привлечению инвестиций и провести реформу в сфере налогообложения предприятий. Также ожидаются изменения в сфере выплаты так называемых „пособий для граждан“ (Bürgergeld).\

Готовность к официальным коалиционным переговорам

Как лидер ХДС Фридрих Мерц, так и сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) заявили, что намерены рекомендовать партийным органам одобрить официальное начало коалиционных переговоров.

Со своей стороны председатель ХСС Маркус Зёдер (Markus Söder), комментируя результаты предварительных переговоров, заявил, что тут „нет проигравших и победителей, а есть новые партнеры“. На вопрос, доволен ли он, Зёдер ответил на баварском диалекте: „Подходит“ („Basst scho“ - на литературном немецком языке: „Passt schon“).

Фридрих Мерц ранее говорил, что намерен завершить коалиционные переговоры к католической Пасхе, то есть к 20 апреля.