Смерть в нарвском клубе Geneva: прокуратура закрыла уголовное дело

В ноябре прошлого года 40-летний мужчина умер в ночном клубе Geneva в центре Нарвы. Мужчина получил всего один удар, потерял сознание и потом умер. 23-летний молодой человек защищался, считает прокуратура, так как его ударили первым. Вируская окружная прокуратура прекратила уголовное дело 23 января этого года в связи с отсутствием состава преступления. Прокурор, изучив собранные доказательства, пришла к выводу, что 23-летний мужчина действовал в рамках необходимой обороны, передает rus.err.ee.

„Расследование установило, что конфликт начал сам потерпевший, первым нанеся удары, в результате чего молодой человек был вынужден защищаться. Чтобы отразить нападение, он один раз ударил агрессивно ведущего себя мужчину в область шеи. По мнению прокуратуры, этот удар не выходил за рамки необходимой обороны, так как соответствовал степени опасности нападения и был направлен на его прекращение“, - отметила прокурор Вируской окружной прокуратуры Маргит Пярн.