СМИ: США приостановят участие в военных учениях в Европе

США уведомили союзников по НАТО, что намерены прекратить свое участие в планировании будущих военных учений в Европе. Об этом в субботу, 8 марта, сообщила шведская газета Expressen со ссылкой на источники. При этом уже запланированных на 2025 год учений НАТО, в которых участие Соединенных Штатов играет одну из важных ролей, это не коснется, утверждает издание.

„Это решение повлияет на ряд учений в Швеции“, - пишет Expressen, напоминая, что присутствие США на военных учениях было частым явлением в этой стране еще задолго до вступления ее в НАТО. Если информация подтвердится, это будет означать, что и другие европейские страны НАТО будут вынуждены планировать учения без американского участия или с участием лишь небольших американских подразделений, отмечают в статье.

Как указывает Expressen, сократив военные расходы в Европе, американская сторона хочет увеличить их в других местах. „Дональд Трамп заявил, что хочет отдать приоритет Индо-Тихоокеанскому региону, а это означает, что в первую очередь следует нацелиться на Китай“, - говорится в материале.

На запрос издания с просьбой прокомментировать информацию, пресс-секретарь Вооруженных сил Швеции София Кальмеборг сообщила: „Это неподтвержденная информация. Мы продолжаем работать с США, с которыми у нас хорошее сотрудничество. Это важный военный партнер“.

СМИ: Трамп может вывести американские войска из Германии

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передислокации американских войск в Европе и вывода контингента из Германии. Войска США численностью около 35 тысяч человек могут быть переброшены в Венгрию, писало 7 марта издание The Telegraph со ссылкой на источники.