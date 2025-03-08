Сильные и отважные: как в Эстонии поздравили женщин, которые спасают, защищают и вдохновляют

Спасательный департамент сообщил, что в их рядах служат 12 женщин. „Их средний возраст – 32 года, а стаж работы – 3,7 года“, – говорится в публикации поста в Фейсбуке. Больше всего женщин-спасателей работает в Харьюмаа.

в Департаменте полиции и погранохраны женщин значительно больше – более 2000. Среди них криминалисты, кинологи, пограничники, пилоты, патрульные, юристы и даже руководители подразделений. В полиции отметили, что эти женщины не только преданы своей работе, но и вдохновляют, помогают и защищают других.

В обоих ведомствах поблагодарили сотрудниц за их вклад и поздравили с 8 Марта.

Налогово-таможенный департамент также не остался в стороне и напомнил, что 8 Марта – это не только день цветов, но и повод задуматься о поддержке женщин в обществе и бизнесе. По их словам, честная экономика создает для женщин лучшие возможности, финансирует здравоохранение, образование и социальную защиту, а также способствует равным условиям для предпринимательства.

Всем женщинам пожелали вдохновения, успехов и поддержки во всех сферах жизни!

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