Из Латвии экстрадировали 35-летнего гражданина Украины, подозреваемого в серии преступлений

По данным украинских СМИ, в течение 2017 года мужчина совершил в Шепетовке Хмельницкой области Украины ряд преступлений, после чего скрылся из города.

С 2018 года он находился сначала в государственном, а затем в международном розыске.

Как сообщили представители Хмельницкой полиции, 15 февраля 2025 года благодаря сотрудничеству украинских правоохранителей с латвийскими коллегами разыскиваемого по линии Интерпола украинца задержали в международном аэропорту „Рига“.

3 марта мужчину экстрадировали в Украину, его передача состоялась на международном пункте пропуска „Краковец-Корчева“ Львовской области. Уже 5 марта суд взял подозреваемого под стражу.

Гражданин Украины подозревается в совершении хулиганских действий, незаконном хранении боеприпасов, а также в избиении 15-летней девушки. За совершенные преступления мужчине грозит до 7 лет заключения. Ранее его сообщник был приговорен к 8 годам лишения свободы.

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