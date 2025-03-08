Глава МВД Латвии Рихард Козловскис призвал все страны ЕС запретить выдавать россиянам шенгенские визы

В 2024 году на долю россиян пришлось 5,7% от общего числа выданных шенгенских виз.

Глава МВД Латвии Рихард Козловскис напомнил, что сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Латвия приостановила выдачу туристических виз гражданам РФ и ввела запрет на въезд без особой необходимости.

„Мы должны признать, что находимся в состоянии гибридной войны ... Я призываю все государства-члены ЕС серьезно отнестись к этой угрозе. Наш моральный долг – отказать в такой услуге“, – цитирует Козловскиса официальный сайт МВД Латвии.

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