Глава МВД Латвии Рихард Козловскис призвал все страны ЕС запретить выдавать россиянам шенгенские визы(10)
Согласно данным Европейской комиссии, в 2024 году россиянам выдали 565 069 шенгенских виз, что на 25% превышает показатель 2023 года. При этом 90% из них предназначались для туристических поездок.
В 2024 году на долю россиян пришлось 5,7% от общего числа выданных шенгенских виз.
Глава МВД Латвии Рихард Козловскис напомнил, что сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Латвия приостановила выдачу туристических виз гражданам РФ и ввела запрет на въезд без особой необходимости.
„Мы должны признать, что находимся в состоянии гибридной войны ... Я призываю все государства-члены ЕС серьезно отнестись к этой угрозе. Наш моральный долг – отказать в такой услуге“, – цитирует Козловскиса официальный сайт МВД Латвии.