08.03.2025, 16:03
СЕГОДНЯ на DELFI TV | „Пярну“ и „Бигбанк“ снова в финале! Кто станет победителем Балтийской волейбольной лиги?
Начало в 19:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в 19:00 в финале Балтийской волейбольной лиги встретятся тартуский „Бигбанк“ и „Пярну“. В декабрьском финале Кубка Эстонии пярнуский клуб одержал победу со счётом 3:1. Кто окажется сильнее в этот раз? Прямую трансляцию матча покажет Delfi TV для своих подписчиков.
„Пярну“ в двухматчевом полуфинале одержал победу над „Выру Баррус“ со счётом 2:0, а „Бигбанк“ также уверенно победил „Эзерземе/ДУ“ (Даугавпилс).
Уже подписаны?