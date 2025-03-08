Другие виды
08.03.2025, 16:03

СЕГОДНЯ на DELFI TV | „Пярну“ и „Бигбанк“ снова в финале! Кто станет победителем Балтийской волейбольной лиги?

 
Начало в 19:00
„Пярну“ против „Бигбанк“
„Пярну“ против „Бигбанк“
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Сегодня в 19:00 в финале Балтийской волейбольной лиги встретятся тартуский „Бигбанк“ и „Пярну“. В декабрьском финале Кубка Эстонии пярнуский клуб одержал победу со счётом 3:1. Кто окажется сильнее в этот раз? Прямую трансляцию матча покажет Delfi TV для своих подписчиков.

„Пярну“ в двухматчевом полуфинале одержал победу над „Выру Баррус“ со счётом 2:0, а „Бигбанк“ также уверенно победил „Эзерземе/ДУ“ (Даугавпилс).

В преддверии финала Балтийской волейбольной лиги тренеры обеих команд выразили уверенность, что матч будет очень упорным.

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