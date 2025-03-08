СЕГОДНЯ на DELFI TV | „Пярну“ и „Бигбанк“ снова в финале! Кто станет победителем Балтийской волейбольной лиги?

Сегодня в 19:00 в финале Балтийской волейбольной лиги встретятся тартуский „Бигбанк“ и „Пярну“. В декабрьском финале Кубка Эстонии пярнуский клуб одержал победу со счётом 3:1. Кто окажется сильнее в этот раз? Прямую трансляцию матча покажет Delfi TV для своих подписчиков.