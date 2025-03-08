08.03.2025, 15:11
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Калев/Крамо“ разгромил пярнуский „Садам“
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 8 марта, в рамках Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet столичный клуб „Калев/Крамо“ обыграл на своей площадке пярнуский „Садам“ со счетом 103:78.
Несмотря на то, что гости завершили первую половину со счётом 44:47, уступив сопернику всего на 3 очка, третья четверть стала настоящим поворотным моментом – „Калев/Крамо“ нарастили отрыв, закончив её с преимуществом в 15 очков.
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