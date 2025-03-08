08.03.2025, 15:11
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Калев/Крамо“, который стремиться занять первое место сыграет пярнуской командой
„Калев/Крамо“ vs „Садам“ 27:21; 20:23
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet столичный клуб „Калев/Крамо“ примет на своей площадке пярнуский „Садам“. Матч начнётся в 17:30 и будет доступен в прямом эфире для подписчиков Delfi.
„Калев/Крамо“ (21-4), который в последней игре одержал победу над лидером лиги ВЭФом, сохраняет второе место в регулярном чемпионате. В то время как „Садам“ (11-14), борющийся за выход в плей-офф, делит 10-11 места с „ТалТехом/Алекселой“.
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