ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Калев/Крамо“, который стремиться занять первое место сыграет пярнуской командой

„Калев/Крамо“ (21-4), который в последней игре одержал победу над лидером лиги ВЭФом, сохраняет второе место в регулярном чемпионате. В то время как „Садам“ (11-14), борющийся за выход в плей-офф, делит 10-11 места с „ТалТехом/Алекселой“.