08.03.2025, 14:10
СЕГОДНЯ на DELFI TV | „Авис Утилитас“ попытается удивить лидера Эстоно-латвийской баскетбольной лиги
Начало в 17:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Авис Утилитас“ встретится в Рапла с лидером турнира рижским ВЭФом. Матч начнётся в 17:00 и будет доступен в прямом эфире для подписчиков Delfi.
Недавно рижский ВЭФ потерпел своё третье поражение в сезоне, неожиданно уступив дома „Калеву/Крамо“ со счётом 85:96.
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