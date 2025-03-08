СЕГОДНЯ на DELFI TV | „Авис Утилитас“ попытается удивить лидера Эстоно-латвийской баскетбольной лиги

Команда „Авис Утилитас“ (13-12), которая делит 8-9 места с „Лиепая“, крайне нуждается в дополнительных победах для выхода в плей-офф. На данный момент у команды серия из трёх побед подряд, в которых были одержаны победы над пярнуским „Садам“, „Кейла Кулбет“ и КБШ (Кейлаская баскетбольная школа).