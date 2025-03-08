Баскетбол
08.03.2025, 14:10

СЕГОДНЯ на DELFI TV | „Авис Утилитас“ попытается удивить лидера Эстоно-латвийской баскетбольной лиги

 
Начало в 17:00
„Авис Утилитас“
„Авис Утилитас“
ФОТО: Siim Solman | Delfi Meedia

Сегодня в рамках Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Авис Утилитас“ встретится в Рапла с лидером турнира рижским ВЭФом. Матч начнётся в 17:00 и будет доступен в прямом эфире для подписчиков Delfi.

Недавно рижский ВЭФ потерпел своё третье поражение в сезоне, неожиданно уступив дома „Калеву/Крамо“ со счётом 85:96.

Команда „Авис Утилитас“ (13-12), которая делит 8-9 места с „Лиепая“, крайне нуждается в дополнительных победах для выхода в плей-офф. На данный момент у команды серия из трёх побед подряд, в которых были одержаны победы над пярнуским „Садам“, „Кейла Кулбет“ и КБШ (Кейлаская баскетбольная школа).

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