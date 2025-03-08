Женские опорные центры: в период праздников случаи домашнего насилия учащаются
Каждый человек может стать жертвой домашнего насилия. Женщины, однако, чаще страдают от насилия в близких отношениях. Более того, в их случае оно может принимать более серьезные формы. В особенности домашнее насилие имеет тенденцию обостряться в период праздников и знаменательных дат, таких как Международный женский день, когда эмоции и отношения накаляются.
„В праздничные периоды и во время застолий ситуативное насилие имеет тенденцию к росту, что приводит к увеличению числа заявлений, поданных в полицию. В такие дни у людей меняется настрой, а взаимоотношения обостряются. Кроме того, повышенное потребление алкоголя также может привести к насилию. Центры поддержки, как правило, ощущают эффект от праздничных периодов постфактум, поскольку понимание и анализ истинной природы отношений требуют времени“, – поясняет Юлле Калвик, член правления Таллиннского женского кризисного центра.
„Несмотря на то, что сейчас у женщин гораздо больше возможностей реализовать свой потенциал, прогресс в отношении снижения насилия со стороны близких партнеров идет медленнее, чем хотелось бы. В среднем по ЕС 30% женщин хотя бы однажды становились жертвами насилия в близких отношениях, однако в Эстонии показатель несколько выше и составляет 33%. Дом должен быть безопасным местом для каждого, кто в нем живет, но, как ни прискорбно, для многих это не так. Домашнее насилия – не частная проблема. Оно затрагивает всех нас и требует совместных усилий. Мы в IKEA убеждены, что при помощи повышения осведомленности и поощрения поддержки тех, кто в ней нуждается, мы можем помочь создать более безопасное, заботливое общество“, – говорит Инга Филиппова, руководитель розничной торговли IKEA в странах Балтии. В рамках долгосрочной инициативы „Откройте глаза на насилие“ компания улучшила условия проживания в Таллиннском женском кризисном центре и Таллиннском центре поддержки женщин.
Домашнее насилие выходит за рамки физического
Любое насилие представляет собой проблему, но в особенности это касается такого насилия, которое происходит за закрытыми дверьми. Вайке Пяхн, заведующая Таллиннским центром поддержки женщин, отмечает, что несмотря на то, что опорные центры реже сталкиваются со случаями тяжелого физического насилия, большее распространение получили психологическое, экономическое и сексуальное насилие. „Мы отмечаем здесь заметный рост, в особенности в отношении случаев психологического насилия и кибер-насилия. Например, все больше женщин сталкиваются с угрозами о том, что у них отберут детей или разрушат их репутацию, если они попытаются уйти из отношений либо уже сделали это“, – говорит она.
Насилие со стороны близкого партнера может постигнуть каждого, вне зависимости от возраста и социального статуса. „Домашнее насилие также распространено среди ответственных, образованных и доверчивых женщин с хорошими должностями. Окружающие их люди и представить не могут, что на самом деле происходит за закрытыми дверьми. Женщины ощущают стыд из-за того, что состоят в таких отношениях, и не рассказывают об этом“, – поясняет представитель Таллиннского женского кризисного центра.
Профилактика домашнего насилия
Представители женских опорных центров подчеркивают, что для того, чтобы снизить распространенность насилия, необходимо больше знать о доброжелательном общении, разрешении конфликтов и понимании того, что каждый может совершить ошибку. „Обучение ненасильственному общению должно начинаться с начальных классов и дома“, – подчеркивает Калвик.
Пяхн добавляет, что в образование детей необходимо внедрять комплексное обучение взаимоотношениям, охватывающее различные аспекты романтических и семейных отношений и обучающее построению и поддержанию безопасных отношений. „Подобная профилактическая работа окупится для государства, когда сегодняшние дети достигнут взрослого возраста. Это улучшит качество жизни людей и сократит расходы, связанные с последствиями, такими как поддержка жертв и правовая система“, – поясняет глава Таллиннского центра поддержки женщин.
Человеку, который подозревает, что он является жертвой насилия в близких отношениях, но не до конца уверен в этом, следует в первую очередь поговорить со своим партнером. Если решение не удастся найти, им следует обратиться к психотерапевту, в организацию, способную оказать специализированную поддержку, или к другому специалисту – в распоряжении нуждающихся в помощи множество услуг. Например, в опорном центре проводится анонимный анализ ситуации с участием специалиста, и рассматриваются различные варианты решений. Доступны также другие услуги – начиная с социальных и заканчивая возможностью размещения.
„Никто не должен страдать в отношениях. Если у вас есть сомнения в том, что вы состоите в здоровых отношениях, обратитесь за помощью. Если проблема сохранится, деструктивным отношениям нужно положить конец. В Эстонии есть достаточно специалистов, готовых оказать поддержку на этом пути каждому нуждающемуся в ней“, – говорит представитель Таллиннского женского кризисного центра.