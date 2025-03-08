Женские опорные центры: в период праздников случаи домашнего насилия учащаются

„В праздничные периоды и во время застолий ситуативное насилие имеет тенденцию к росту, что приводит к увеличению числа заявлений, поданных в полицию. В такие дни у людей меняется настрой, а взаимоотношения обостряются. Кроме того, повышенное потребление алкоголя также может привести к насилию. Центры поддержки, как правило, ощущают эффект от праздничных периодов постфактум, поскольку понимание и анализ истинной природы отношений требуют времени“, – поясняет Юлле Калвик, член правления Таллиннского женского кризисного центра.

„Несмотря на то, что сейчас у женщин гораздо больше возможностей реализовать свой потенциал, прогресс в отношении снижения насилия со стороны близких партнеров идет медленнее, чем хотелось бы. В среднем по ЕС 30% женщин хотя бы однажды становились жертвами насилия в близких отношениях, однако в Эстонии показатель несколько выше и составляет 33%. Дом должен быть безопасным местом для каждого, кто в нем живет, но, как ни прискорбно, для многих это не так. Домашнее насилия – не частная проблема. Оно затрагивает всех нас и требует совместных усилий. Мы в IKEA убеждены, что при помощи повышения осведомленности и поощрения поддержки тех, кто в ней нуждается, мы можем помочь создать более безопасное, заботливое общество“, – говорит Инга Филиппова, руководитель розничной торговли IKEA в странах Балтии. В рамках долгосрочной инициативы „Откройте глаза на насилие“ компания улучшила условия проживания в Таллиннском женском кризисном центре и Таллиннском центре поддержки женщин.