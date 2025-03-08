СЕГОДНЯ на DELFI TV | Завоюет ли „Выру Баррус“ историческую медаль Балтийской волейбольной лиги?

В субботу в Тарту завершится сезон Балтийской волейбольной лиги. В 16:00 стартует матч за бронзу между „Выру Баррус“ и „Эзерземе/ДУ“ (Даугавпилс). Прямую трансляцию покажет Delfi TV для своих подписчиков.