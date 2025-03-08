Другие виды
08.03.2025, 12:45

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Завоюет ли „Выру Баррус“ историческую медаль Балтийской волейбольной лиги?

 
Начало в 16:00
„Выру Баррус“
„Выру Баррус“
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В субботу в Тарту завершится сезон Балтийской волейбольной лиги. В 16:00 стартует матч за бронзу между „Выру Баррус“ и „Эзерземе/ДУ“ (Даугавпилс). Прямую трансляцию покажет Delfi TV для своих подписчиков.

Впервые вышедший в полуфинал Балтийской лиги „Выру Баррус“ уступил „Пярну“ (0:2), а „Эзерземе/ДУ“ (Даугавпилс) с таким же счётом проиграл „Бигбанку“ (Тарту).

„Эзерземе/ДУ“ (Даугавпилс) уже завоёвывал бронзу два сезона назад, но в прошлом году уступил „Екабпилсу“ в поединке за третье место.

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