08.03.2025, 12:45
ФОТО и МАТЧ В ЗАПИСИ | „Выру Баррус“ завоевал историческую бронзовую медаль Балтийской волейбольной лиги
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу в Тарту завершится сезон Балтийской волейбольной лиги. В матче за бронзу между „Выру Баррус“ обыграл „Эзерземе/ДУ“ (Даугавпилс) со счетом 3:1 (25:20; 23:25; 25:21; 25:14).
Первая партия развивалась в равной борьбе до счёта 19:19, после чего эстонская команда совершила важный рывок — 22:19, а затем уверенно довела сет до победы с разницей в пять очков.
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