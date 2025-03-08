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08.03.2025, 12:45

ФОТО и МАТЧ В ЗАПИСИ | „Выру Баррус“ завоевал историческую бронзовую медаль Балтийской волейбольной лиги

 
„Выру Баррус“
„Выру Баррус“
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В субботу в Тарту завершится сезон Балтийской волейбольной лиги. В матче за бронзу между „Выру Баррус“ обыграл „Эзерземе/ДУ“ (Даугавпилс) со счетом 3:1 (25:20; 23:25; 25:21; 25:14).

Первая партия развивалась в равной борьбе до счёта 19:19, после чего эстонская команда совершила важный рывок — 22:19, а затем уверенно довела сет до победы с разницей в пять очков.

Захватив инициативу, „Выру Баррус“ уверенно начал второй сет, быстро выйдя вперёд 8:3. Однако затем латвийцы перехватили ход игры, отыграв шесть очков подряд и вырвавшись вперёд 18:12. Несмотря на попытки „Выру Баррус“ вернуться в игру и сравнять счёт 20:20, концовка осталась за „Эзерземе/ДУ“ — 25:23.

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