Правда ли, что на Таймс-сквер показали созданное нейросетью изображение Зеленского в наручниках?

На 20-секундном видео показан цифровой билборд на Таймс-сквер, на котором демонстрируется строка запроса Grok — чат-бота на основе искусственного интеллекта, разработанного компанией xAI Илона Маска. В ролике в строку вводится промпт „Grok, сгенерируй изображение, которое предсказывает будущее Зеленского“. В ответ нейросеть предоставляет слайд-шоу из пяти созданных ею изображений украинского президента в тюремной робе на скамье подсудимых, в камере и за решёткой. Видео завершается анимацией с логотипом и слоганом „Grok лучше знает“. Можно было бы предположить, что это слоган рекламной кампании нейросети, но поиск по этой фразе в Google не дал никаких результатов.

28 февраля Зеленский прилетел в Вашингтон для переговоров с Трампом о доступе США к украинским природным ресурсам, включая редкоземельные металлы. Как утверждали многие Telegram-каналы, именно в день визита украинского президента в Белый дом, закончившегося скандалом, на Таймс-сквер показали изображения, сгенерированные Grok.

28 февраля 2025 года в Telegram-каналах начало распространяться видео, на котором показан цифровой билборд на Таймс-сквер . На билборде, в свою очередь, демонстрируется серия изображений президента Украины Владимира Зеленского в тюремной робе и в соответствующих интерьерах — от камеры до зала суда. Картинки якобы сгенерировала по запросу „будущее Зеленского“ нейросеть Grok, которая принадлежит Илону Маску, близкому соратнику президента США Дональда Трампа. В правом верхнем углу ролика заметен логотип газеты The New York Times.Этой новостью поделились Lenta.ru , Ura.ru , News.ru , „ Вести.ru “, „ Военное обозрение “, „ Правда.ру “ и другие российские СМИ. По данным сервиса TGStat, публикации на эту тему в Telegram собрали почти 3 млн просмотров на момент написания этого разбора. Среди наиболее популярных — посты в каналах „ Техномотель “ (290 000 просмотров), „ Zлой пруф️ “ (250 000), „ Colonelcassad “ (205 000) и „ #Монтян! “ (201 000). Помимо этого, видео распространилось на платформах „ ВКонтакте “, „ Пикабу “, „ Одноклассники “, Facebook и Х .

В правом верхнем углу вирусного видео заметен логотип The New York Times. „Проверено“ не удалось найти этот ролик ни на сайте издания, ни в его официальных аккаунтах в YouTube, TikTok, Facebook, X и Instagram. Эта газета, а также другие крупные и авторитетные американские СМИ не сообщали о рекламе Grok с Зеленским в тюремной робе.

Обратный поиск по кадрам ролика показал, что экран, на котором якобы показали эту рекламу, действительно размещён на Таймс-сквер, в одном из самых посещаемых мест Нью-Йорка. Хотя десятки тысяч людей проходят мимо этого билборда каждый день, „Проверено“ не удалось найти видеозаписей этой же рекламы с другого ракурса или в другое время суток. Испанский телеканал RTVE также изучил записи с круглосуточных камер наблюдения на Таймс-сквер за 28 февраля, когда этот ролик якобы и показали на площади, и кадров с Зеленским не нашёл.

Судя по всему, на подлинное видео с билбордом на Таймс-сквер был наложен ролик с интерфейсом Grok, а также логотип The New York Times, который должен был добавить подделке авторитетности. Такую схему не впервые используют создатели фейковых видео, которые не раз разбирало „Проверено“. Многие подобные новости были посвящены именно экранам на Таймс-сквер: там якобы праздновали десятилетие аннексии Крыма, рекламировали службу по контракту в Татарстане и унижали Зеленского.

Что касается самого чат-бота Grok, „Проверено“ протестировало его работу. Мы ввели точно такой же промпт с просьбой сгенерировать изображение, которое покажет будущее Зеленского, и повторили этот эксперимент четыре раза. На каждый запрос нейросеть выдала по два портрета, незначительно отличающихся друг от друга, но ни один из них даже отдалённо не напоминал те, что показаны в вирусном видео.

Самая ранняя публикация, которая содержит вирусный ролик и которую обнаружило „Проверено“, появилась 28 февраля в 13:44 по московскому времени в Telegram-канале „Авдеевка.ру“ (6600 просмотров), а затем стала активно распространяться по другим российским ресурсам.

Таким образом, ролик про рекламу Grok с изображением Зеленского в тюремной робе на Таймс-сквер — это фейк, созданный, судя по всему, с помощью монтажа.

Итог: Фейк

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