Развитие Старого города тормозят туризм и аренда – что не так?

По словам вице-мэра Таллинна Мадле Липпус, основные отзывы по программе развития были ожидаемыми, и в отношении выявленных проблем город уже начал разрабатывать конкретные действия. „Заключенное на этой неделе соглашение доброй воли между городом и развлекательными учреждениями для обеспечения ночного покоя в Старом городе – важный шаг в достижении целей, поставленных в программе развития. Следующим шагом станет разработка новых принципов для арендуемых помещений, находящихся в собственности города, которые будут учитывать не только максимизацию прибыли, но и возможность обеспечить местным жителям и туристам широкий и качественный выбор услуг и товаров“, – пояснила Липпус, добавив, что основные принципы для создания качественного городского пространства и предложения товаров в зависимости от типа и местоположения недвижимости уже описаны, и теперь они будут обсуждаться с различными сторонами, а затем внедряться.

По словам координатора по развитию Старого города Таллиннского департамента городского планирования Кайре Тооминг, в ходе публичного обсуждения все заинтересованные стороны могли предложить свои идеи и мнения. „Отзывов поступило немного, однако было поднято несколько важных вопросов, которые помогут улучшить жизненную среду в Старом городе. Основные темы, получившие отклик, касались качества городской среды и арендной политики для объектов, находящихся в собственности города“, – сказала Тооминг.

Вопросы, связанные с качеством городской среды, затронули необходимость снижения туристической нагрузки и ее влияния на местных жителей. Были выделены такие проблемы, связанные с краткосрочной арендой, как шум, увеличенная нагрузка на уборку и нерегулируемость услуги, что создает несправедливую конкурентную ситуацию. Также было указано на то, что краткосрочная аренда влияет на рынок недвижимости, делая квартиры менее доступными для местных жителей.