Развитие Старого города тормозят туризм и аренда – что не так?
С 27 января по 28 февраля состоялась публичная презентация программы развития Старого города Таллинна на 2025–2035 годы. Цель программы развития Старого города Таллинна – создать качественную среду жизни, в которой уделяется внимание сохранению культурного наследия, а предпринимательство способствует активной культурной жизни. Вместе с программой развития будет подготовлен также план действий, в котором будут запланированы конкретные мероприятия для достижения основных целей развития и решения проблем.
По словам вице-мэра Таллинна Мадле Липпус, основные отзывы по программе развития были ожидаемыми, и в отношении выявленных проблем город уже начал разрабатывать конкретные действия. „Заключенное на этой неделе соглашение доброй воли между городом и развлекательными учреждениями для обеспечения ночного покоя в Старом городе – важный шаг в достижении целей, поставленных в программе развития. Следующим шагом станет разработка новых принципов для арендуемых помещений, находящихся в собственности города, которые будут учитывать не только максимизацию прибыли, но и возможность обеспечить местным жителям и туристам широкий и качественный выбор услуг и товаров“, – пояснила Липпус, добавив, что основные принципы для создания качественного городского пространства и предложения товаров в зависимости от типа и местоположения недвижимости уже описаны, и теперь они будут обсуждаться с различными сторонами, а затем внедряться.
По словам координатора по развитию Старого города Таллиннского департамента городского планирования Кайре Тооминг, в ходе публичного обсуждения все заинтересованные стороны могли предложить свои идеи и мнения. „Отзывов поступило немного, однако было поднято несколько важных вопросов, которые помогут улучшить жизненную среду в Старом городе. Основные темы, получившие отклик, касались качества городской среды и арендной политики для объектов, находящихся в собственности города“, – сказала Тооминг.
Вопросы, связанные с качеством городской среды, затронули необходимость снижения туристической нагрузки и ее влияния на местных жителей. Были выделены такие проблемы, связанные с краткосрочной арендой, как шум, увеличенная нагрузка на уборку и нерегулируемость услуги, что создает несправедливую конкурентную ситуацию. Также было указано на то, что краткосрочная аренда влияет на рынок недвижимости, делая квартиры менее доступными для местных жителей.
Другим важным вопросом стала эксплуатация объектов, находящихся в собственности города. По результатам отзывов было отмечено, что действующий принцип установления самых высоких арендных ставок не способствует развитию Старого города. Было предложено разработать новую арендную политику, которая поставит в приоритет не только получение максимальной арендной платы, но и рациональное использование помещений, а также вклад в улучшение Старого города.
Целью программы развития является преобразование Старого города в приятную и активную среду для жизни, поддерживающую общинность и обогащающую повседневную жизнь как местных жителей, так и гостей города. Основными задачами являются увеличение реального числа жителей Старого города, улучшение доступности услуг и развитие культурных, образовательных и творческих отраслей. Программа соответствует принципам управления, установленным для объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город планирует внедрить приоритеты программы уже при разработке следующего бюджета города.
С материалами программы развития Старого города можно ознакомиться (на эстонском языке) на сайте Таллиннского департамента городского планирования. Полученные отзывы будут представлены и рассмотрены на публичном обсуждении, которое состоится 8 апреля в 17:30 в Таллиннской ратуше.