Однопартийцы требуют от Трампа возобновить помощь Киеву

Республиканцы в Сенате США начинают требовать от президента Дональда Трампа отмены принятых им решений о приостановке военной и разведывательной помощи Украине. Они считают, что слишком длительная пауза в поставках оружия и боеприпасов Киеву может иметь разрушительные последствия для боевых возможностей Украины, что подорвет ее позицию на переговорах с РФ, пишет в пятницу, 7 марта, американское издание The Hill.

Они также призывают немедленно возобновить обмен разведданными и задаются вопросом, какую выгоду получат США, лишив Украину критически важной разведывательной информации с поля боя.

„Приостановка военной помощи полезна Путину“

Приостановка военной помощи Украине может быть полезна президенту РФ Владимиру Путину, уверен, в частности, сенатор от Северной Каролины Том Тиллис. „Думаю, что это плохая оптика“, - отметил он и выразил надежду, что пауза в поставках оружия продлится недолго. По словам Тиллиса, он знает, насколько тяжело людям в Украине, поскольку был там две недели назад.

Председатель комитета по ассигнованиям Сената Сьюзан Коллинз называла текущий момент „критическим временем для Украины“ и заявила, что она против приостановки военной помощи США. В свою очередь лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн подчеркнул, что приостановка военной помощи Украине является временной. „Думаю, что это часть переговоров“, - заявил он и выразил надежду, что в конечном итоге удастся на переговорах договориться о мирном соглашении, которое положит конец войне.

Сенаторы надеются на возобновление обмена разведданными

Сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм, который участвовал в подготовке сделки о природных ресурсах Украины, указал, что был встревожен объявленной Трампом приостановкой в обмене разведданными с Киевом. „Я очень обеспокоен в связи с этим в долгосрочной перспективе“, - добавил он.