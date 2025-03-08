08.03.2025, 10:55
Под Санкт-Петербургом горит НПЗ после атаки украинских дронов
ФОТО: | EPA
Украинские дроны в ночь на 8 марта поразили нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области.
Министерство обороны России заявило, что над Краснодарским краем были сбиты 26 беспилотников, три – в Брянской области, а по одному – в Ленинградской и Ярославской областях.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в своем телеграм-канале, что в регионе было сбито два беспилотника. „Силами ПВО один беспилотник сбит на подлете, другой – уничтожен над территорией предприятия (нефтеперерабатывающий завод Киришинефтеоргсинтез - КИНЕФ)“, – пишет Дрозденко.
При падение обломков повреждена „внешняя конструкция одного из резервуаров“.
„Последствия ликвидируются. Работают оперативные службы“, – добавил губернатор.