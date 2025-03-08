Под Санкт-Петербургом горит НПЗ после атаки украинских дронов

Министерство обороны России заявило, что над Краснодарским краем были сбиты 26 беспилотников, три – в Брянской области, а по одному – в Ленинградской и Ярославской областях.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в своем телеграм-канале, что в регионе было сбито два беспилотника. „Силами ПВО один беспилотник сбит на подлете, другой – уничтожен над территорией предприятия (нефтеперерабатывающий завод Киришинефтеоргсинтез - КИНЕФ)“, – пишет Дрозденко.

При падение обломков повреждена „внешняя конструкция одного из резервуаров“.

„Последствия ликвидируются. Работают оперативные службы“, – добавил губернатор.

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