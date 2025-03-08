Сборная Эстонии по футзалу выиграла у Кыргызстана при полном аншлаге в Йыхви

Первый тайм начался с интенсивной борьбы: уже через 20 секунд Кыргызстан нанес свой первый удар по воротам, но мяч не нашел цели. Эстония ответила моментом от вратаря Марка Боскина, но его попытка не увенчалась успехом. Затем Эдуард Десятский попробовал пробить по воротам, но гостей выручил вратарь.

Ожидаемый гол пришел в последние секунды четвертой минуты, когда Денис Внуков точным ударом открыл счёт и вывел Эстонию вперед — 1:0. Эстонцы начали матч с активным прессингом, создавая несколько опасных ситуаций. Однако после игровой паузы Кыргызстан наладил свою игру и стал действовать более уверенно у ворот соперников. Эстонию спасали сэйвы Боскина, ошибки соперников и каркас ворот — кыргызстанцы попали один раз в штангу и перекладину.

На последних секундах первого тайма Эстония едва не пропустила, но Игорь Васильев вовремя выбил мяч с линии ворот, и команды ушли на перерыв при счёте 1:0 в пользу хозяев.

Во втором тайме стало очевидно, что Кыргызстан настроен на борьбу: команда вышла на площадку с гораздо большей решимостью, чем Эстония. Сравнение счёта состоялось на 36-й минуте, когда кыргызстанцы перехватили пас, использовали численное преимущество в атаке, и Семетей Мурзакулов точно пробил в ворота.

Игра была уже в руках гостей, но Эстония проявила стойкость, сумев нейтрализовать их атаки. В ответ, эстонцы нашли свой шанс и забили победный гол: после выброса Боскина мяч точно принял Эдвин Стюф и направил его в центр штрафной, где Елисей Захаров одним касанием отправил мяч в сетку. Этот момент стал решающим, и Эстония одержала победу с минимальным счётом 2:1.

По словам помощника тренера Дмитрия Скиперского, победа перед родной публикой была важной для команды. „Решающий гол Елисея в родных стенах принес много эмоций как команде, так и зрителям. Мы пытались найти баланс между результатом и тем, чтобы все игроки могли выйти на площадку — это удалось, и победить перед такой чудесной публикой всегда приятно и важно“, — сказал он.