08.03.2025, 08:23
Ханс Х. Луйк: Балтийская разведка — кто в команде Трампа будет участвовать в кровавом предательстве или безумии?
ФОТО: | REUTERS
Что дает нам смелость задать самый важный для судьбы мира вопрос: неужели Белый дом захвачен мерзавцами? О балтийской разведке мы ничего не знаем, упражняемся в бесстыдном самовосхвалении американцев.
Нас побуждает к этому современная, бесстыдная самооценка! Delfi красиво предсказал, что Трамп сделает Зеленского козлом отпущения, когда его быстрый договор с Путиным провалится.
Уже подписаны?