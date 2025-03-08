Нас побуждает к этому современная, бесстыдная самооценка! Delfi красиво предсказал , что Трамп сделает Зеленского козлом отпущения, когда его быстрый договор с Путиным провалится.

“С неслыханной прозорливостью“ Delfi предупредил, что Америка помешает Украине (а также странам Балтии) использовать свои спутники для нацеливания по российской территории. Украинские (а также балтийские) HIMARS молчат. Гениально предрек Delfi, что Трамп оставит арабов Газы и Украину наедине с их страданиями, если его мирный план будет отклонен. Снова в точку.