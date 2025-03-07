Правда ли, что на этом видео сирийский мигрант пытается остановить трамвай в Германии?

Видео, на котором мужчина упирается руками в трамвай, пытающийся продолжить движение, начало распространяться в русскоязычном сегменте соцсетей 2 марта. Его опубликовали такие Telegram-каналы, как „Поздняков 3.0“ (397 000 просмотров на момент написания этого разбора), Rus_criminal (117 000), „Первый народный | Новости“ (106 000) и „Жесть дня“ (71 000). Один из постов с этим роликом в соцсети X набрал 358 000 просмотров. Подпись к видео везде была одинаковой: „В Германии сирийский мигрант попытался остановить трамвай, который помешал ему сделать намаз прямо на трамвайных путях“. Позже некоторые блогеры уточнили, что дело было не в Германии, а в Венгрии.

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Уточнения о месте съёмки ролика оправданны: действительно, за кадром в вирусном видео слышны голоса очевидцев, говорящих по-венгерски, а на корпусе трамвая виден логотип будапештской транспортной компании BKV. С помощью обратного поиска по изображениям „Проверено“ нашло место, где был снят ролик — в 6-м районе Будапешта, у вокзала Ньюгати.

Об инциденте, который попал на вирусное видео, писали местные издания. Согласно публикациям в венгерских СМИ, он произошёл 20 февраля. В тот же день ролик завирусился среди местных пользователей Facebook и X, которые сравнивали героя видео с Халком и венгерским национальным героем, витязем Миклошом Толди.

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Мужчину, который пытался остановить трамвай, довольно быстро опознали (он уже становился героем видео, разошедшихся по соцсетям). 24 февраля его задержали и предъявили обвинение в хулиганстве. Из заявления полиции следует, что задержанный не смог объяснить своё поведение и отказался признавать вину. Попытка совершить намаз на трамвайных путях в отчёте не упоминается.