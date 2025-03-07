Правда ли, что на этом видео сирийский мигрант пытается остановить трамвай в Германии?
В начале марта 2025 года в Telegram и X распространился ролик о выходце из Сирии, который якобы решил совершить намаз посреди дороги, но вместо этого был вынужден останавливать надвигавшийся на него трамвай. Мы проверили достоверность этих сообщений.
Видео, на котором мужчина упирается руками в трамвай, пытающийся продолжить движение, начало распространяться в русскоязычном сегменте соцсетей 2 марта. Его опубликовали такие Telegram-каналы, как „Поздняков 3.0“ (397 000 просмотров на момент написания этого разбора), Rus_criminal (117 000), „Первый народный | Новости“ (106 000) и „Жесть дня“ (71 000). Один из постов с этим роликом в соцсети X набрал 358 000 просмотров. Подпись к видео везде была одинаковой: „В Германии сирийский мигрант попытался остановить трамвай, который помешал ему сделать намаз прямо на трамвайных путях“. Позже некоторые блогеры уточнили, что дело было не в Германии, а в Венгрии.
Уточнения о месте съёмки ролика оправданны: действительно, за кадром в вирусном видео слышны голоса очевидцев, говорящих по-венгерски, а на корпусе трамвая виден логотип будапештской транспортной компании BKV. С помощью обратного поиска по изображениям „Проверено“ нашло место, где был снят ролик — в 6-м районе Будапешта, у вокзала Ньюгати.
Об инциденте, который попал на вирусное видео, писали местные издания. Согласно публикациям в венгерских СМИ, он произошёл 20 февраля. В тот же день ролик завирусился среди местных пользователей Facebook и X, которые сравнивали героя видео с Халком и венгерским национальным героем, витязем Миклошом Толди.
Мужчину, который пытался остановить трамвай, довольно быстро опознали (он уже становился героем видео, разошедшихся по соцсетям). 24 февраля его задержали и предъявили обвинение в хулиганстве. Из заявления полиции следует, что задержанный не смог объяснить своё поведение и отказался признавать вину. Попытка совершить намаз на трамвайных путях в отчёте не упоминается.
Если задержанный или подозреваемый — иностранец, в пресс-релизах ведомства это обычно указывается. В этот раз такого указания не было, следовательно, мужчина, пытавшийся остановить трамвай, был гражданином Венгрии. Следствие по делу продолжается, однако на момент публикации этого разбора новых сообщений в венгерской прессе на эту тему не было.
Первым из русскоязычных Telegram-каналов, опубликовавших это видео с подписью о сирийском беженце, был „Поздняков 3.0“, ранее неоднократно замеченный в распространении недостоверной информации. Несколькими днями ранее подобные посты появились в англоязычном сегменте X и Facebook.
Таким образом, действие вирусного видео происходит не в Германии, а в Венгрии. Нет никаких оснований полагать, что герой ролика — сирийский беженец. Это житель Будапешта, который уже совершал подобные эксцентричные поступки.
Итог: Неправда